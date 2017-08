Zuccarello inviterer til NHL-fest på Ullevaal neste sommer

sport

Zuccarello har allerede i flere år arrangert veldedighetskamper i Stavanger, men neste år er ambisjonene langt større. Da blir nasjonalarenaen i fotball islagt.

Showkampen, som går under navnet «Henke & Zucca Summer Classics 2018», skal spilles lørdag 11. august om litt under ett år.

Målet er at over 25.000 publikummere møter opp. Også denne gangen går inntektene til Right To Play.

– Tanken er å skaffe to lag fullt av NHL-spillere og spille en kamp som aldri har blitt spilt på norsk jord. Dette blir unikt her i Norge. Jeg gleder meg veldig, sa Zuccarello da planene ble presentert torsdag ettermiddag.

Zuccarello og Lundqvist er til daglig lagkamerater i New York Rangers. I neste års showkamp skal de være kapteiner for hvert sitt lag.

