Avaldsnes med nytt steg mot cupspillet

Kampen mot kvalifiseringsgruppens svakeste lag var mer eller mindre en transportetappe mot den avgjørende kampen mot serbiske Spartak Subotica mandag.

Den kampen må trolig vinnes for at Avaldsnes skal få være med i 16-delsfinalen i oktober. Seriemester LSK Kvinner er en av de 21 klubbene som er automatisk klar for cupspillet.

Avaldsnes gjorde kort prosess med et lag som i sin første kamp tapte 1–7 for Spartak Subotica. Før det var spilt 20 minutter hadde Luana, Elise Thorsnes og Andreia scoret hver sin gang.

De siste 70 minuttene ble det bare tre nye scoringer for Avaldsnes, og dessuten to baklengsmål. Cecilie Pedersen scoret en gang i hver omgang, mens Emily Gielnik sørget for at hele angrepstrioen kom på scoringslista.

To raske reduseringer etter 0–5 ga Kiryat Gat en opptur.

Serbiske Spartak Subotica slo vertslaget Breznica 6-0, og dermed må Avaldsnes ha tre poeng mandag for å bli gruppevinner. Avaldsnes slo Breznica 2–1 tidligere i uken.

Ved siden av de 10 gruppevinnerne i kvinnenes mesterligakvalifisering går bare den beste toeren videre til cupspill.

