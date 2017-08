Beveget Stöckl: – Utviklingen til Gangnes er formidabel

sport

Fra å snakke ivrig, men samtidig kontrollert, om at den kneopererte skihopperen fra Kolbukameratene er et mulig medaljehåp i Pyeongchang-OL, blir det plutselig veldig vanskelig å finne både ord og holde masken for den engasjerte østerrikeren.

– Det er sjelden min triumf. Jeg vil ikke si ”min triumf”, men kanskje et av mine aller største øyeblikk. Får jeg oppleve at Kenneth Gangnes lykkes etter det han har vært igjennom etter tre operasjoner, da begynner jeg å grine. Det vet jeg, sier Stöckl.

– Jeg begynner å grine nå, bare jeg tenker på det. Så, ja … stotrer plutselig den sympatiske landslagssjefen overfor NTB.

Det er spørsmålet om en Gangnes-triumf i vinterlekene vil være hopptrenerens største triumf som setter fart på følelsene.

- Blir et av mine største øyeblikk

Fulle møterom hos Skiforbundet, hvor oppstandelsen etter Therese Johaug-dommen tidligere i uken ikke har lagt seg, har tvunget oss inn på det som trolig må være det aller minste rommet som er å oppdrive på Ullevaal stadion.

Der er følelsene i ferd med å ta overhånd for Stöckl.

– Jeg har egentlig vært der før med Kenneth. Da han etter den forrige operasjonen kom tilbake med tredjeplass i et sommerhopprenn, egentlig et renn helt uten betydning, men likevel var utrolig fornøyd over gleden å hoppe på ski og lykkes igjen, sier Stöckl.

43-åringen byr på te. Hopptreneren har tross alt engelsk mor og er tilsynelatende en av få som vet at det finnes folk som gjerne tar noe annet enn kaffe.

Så sier han: – Lykkes Kenneth, blir det et av mine største øyeblikk som trener. Det er snakk om en utøver som kommer tilbake fra korsbåndskade for tredje gang, sier Stöckl.

OL-medalje er mulig

Gangnes gjorde comeback i sommer. Han vant på hjemmebane i Midtstua i det uoffisielle King of The Hill-rennet. Så ble det en pen åttendeplass i Sommer Grand Prix-rennet i Wisla. Selv etter ett år utenfor bakken, kunne Gangnes henge med i konkurranse mot de aller beste.

Det gikk ikke like bra i Courchevel med 26.-plass.

– Det er litt klassisk. Du kommer tilbake, er helt fri, kjører på og får et godt resultat. Så ønsker du å gjenta det, men Courchevel er ikke en bakke han liker. Da får du ikke det samme resultatet, mener Stöckl.

Og så klinker han til med:

– Utviklingen til Gangnes er formidabel.

– Er han et medaljehåp i OL?

– Det er i alle fall mulig, sier Stöckl om det han omtaler som en tålmodig og toppmotivert Gangnes.

– Er du overrasket over at han henger så bra med?

– Ja, jeg er overrasket, spesielt over den kontinuiteten han viser. Mange hadde nok klart å komme tilbake på et brukbart nivå etter å ha hoppet bra på ski i så mange år, men Kenneth er allerede på et så høyt nivå over tid nå at det er overraskende. Jeg visste at han hadde kvaliteten inne, den blir ikke borte, men jeg er mektig imponert.

Må lide for å skape

Stöckl og Norges Skiforbund var tidlig ute og lovet Gangnes landslagsplass også i skadesesongen.

– Mange hadde nok bare kastet skiene til helvete, men Kenneth har en enorm glede i å hoppe på ski. Det å ha muligheten til å drive med skihopping profesjonelt, det vil si å bruke mesteparten av tiden på skihopping, være med turer og kjempe i konkurranser om å vinne noe stort og prøve å hoppe lengst mulig, gir han så mye at han igjen velger å kjempe seg opp fra det aller, aller laveste, sier Stöckl.

– Det er ingenting annet i verden som gir en slik motivasjon. Heller ikke penger. For du tar deg ikke opp fra der han var på grunn av penger eller status. Det er lidenskapen som ligger innerst i ham. Det er lidenskap, for du må lide for å skape, illustrer den språkmektige østerrikeren.

(©NTB)