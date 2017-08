Villa tilbake for Spania

sport

35-åringen er Spanias mestscorende landslagsspiller noensinne med 59 mål på 97 landskamper. Han har ikke spilt for landet sitt siden VM i Brasil for over tre år siden.

Villa har de siste sesongene spilt for New York City i MLS, der han er toppscorer med 19 mål på 24 kamper denne sesongen. Fredag var han med i troppen landslagssjef Julen Lopetegui offentliggjorde til kampene mot Italia og Liechtenstein 2. og 5. september.

– Vi lukker aldri døren for noen, og vi følger med alle spanske spillere. Det var nødvendig å ta ut Villa, og han kommer til å hjelpe oss, sa Lopetegui.

– Jeg har snakket med ham, og jeg har reist for å se ham. Han kommer til å ta med seg kvalitet, intuisjon, hurtighet, bevegelighet og kampvilje til laget, slik han alltid har gjort.

Villa reagerte med glede på uttaket i en melding på sosiale medier.

Villa forlot Barcelona til fordel for MLS-spill i 2015. Han ble kåret til mest verdifulle spiller i den nordamerikanske ligaen forrige sesong.

Uttaket av Villa har sammenheng med at Diego Costa er i konflikt med Chelsea og ikke spiller fotball for tiden. Derfor er han heller ikke tatt ut i Spanias tropp.

Villa ble for øvrig kalt inn igjen i Spanias tropp samme dag som Robin van Persie ble hentet inn i Nederlands tropp for første gang på to år. Van Persie er Nederlands mestscorende landslagsspiller gjennom alle tider.

