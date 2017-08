Eksperter mener Mayweather har alt å tape

sport

Boksekampen i Las Vegas blir betegnet som en av de største, og motstanderen er iren Conor McGregor (29) som inntil nå kun har beskjeftiget seg med kampsporten Mixed Martial Arts (MMA).

Den danske bokseeksperten Claus Borre mener at alt presset hviler på Floyd Maywaethers skuldre.

– Han har helt klart mest å tape. Mayweather har flere ganger sagt at han er verdens beste bokser gjennom alle tider, og så skal vi også huske på at kampen er avviklet på Mayweathers premisser.

Den tidligere MMA-kjemperen Martin Kampmann mener også at det er McGregor som har mest å vinne.

– Selv om han skulle tape, men likevel gjør det bra, så er det som en liten seier i seg selv. Det blir slik når han skal opp imot en slik dominerende bokser som Maywaether, sier Kampmann.

– Presset er på Mayweather. Det kan godt hende at han skal ut å forsvare boksesportens ære. McGregors sjanse ligger i at han får inn et heldig slag mot Mayweather når amerikaneren er ute av balanse, enten fysisk eller psykisk.

