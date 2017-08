Målkalas da LSK økte luken på toppen

sport

Reiten, seriens toppscorer, åpnet ballet for serielederen etter 29 minutters spill i Nordlandshallen lørdag. Marte Berget økte til 2-0 og 3-0 i det 50. og det 52. minutt, før Emilie Haavi satte inn lagets fjerde kun to minutter etter.

Reiten, som nå står med 13 fulltreffere så langt, økte til 5-0 etter 68 minutters spill.

På tampen fastsatte Ingrid Kvernvolden sluttresultatet til hele 6-0 for gjestene fra Lillestrøm.

Resultatet gjør at LSK står med 38 poeng etter 15 runder, fem poeng foran Avaldsnes.

Tabelltreer Stabæk gikk på en smell hjemme mot Klepp. Gry Tofte Ims ble eneste målscorer på Nadderud, noe som betyr at Stabæk blir stående på 29 poeng. Klepp på fjerde har to poeng færre enn bæringene.

I den siste kampen lørdag ble det 1-1 mellom Kolbotn og Sandviken. Ina Gausdal scoret først for hjemmelaget, men Sofie Skjelstad Jensen kvitterte for Sandviken mot slutten. Kolbotn på 10.-plass har ni poeng så langt, mens Sandviken på plassen over har elleve.

(©NTB)