Mjøndalens cupeventyr over – Sarpsborg en kamp unna Ullevaal

– Det er litt surt, for vi ledet så lenge. Vi var med hele veien inn. Det føles litt bittert, sa Mjøndalens trener Vegard Hansen til NRK etter å ha tapt kvartfinalen mot Sarpsborg.

Mjøndalen tok ledelsen hjemme på Isachsen Stadion etter 33 minutters spill. Quint Jansen utførte en akrobatisk volley og satte ballen i mål etter først å ha dempet et frispark slått mot bakre stolpe. Godt utført, men ikke umulig å redde for Sarpborgs keeper Stefan Cupic. Heller ikke imponerende forsvarsspill av de blå gjestene.

Sarpsborg leverte ikke noen god første omgang, og Sarpsborg-trener Geir Bakke kan umulig ha vært fornøyd med det han hadde sett da lagene gikk til pause med 1-0-ledelse til hjemmelaget.

Snudde kampen

I annen omgang tok Sarpsborg over kampen sakte, men sikkert – selv om begge lag produserte flere gode sjanser. Etter 66 minutter var lagene like langt etter at Kristoffer Zachariassen fikk stå helt alene i feltet og bredside ballen i mål.

De blå fortsatte å presse og både Thomas Heinz og Sigurd Rosted hadde gode skuddforsøk, men forsøkene ble både reddet av MIF-keeper Sosha Makani og gikk utenfor stanga.

Avgjørelsen falt etter 85 minutter. Gjestene fikk frispark på hjørnet av 16-meteren. Heintz ladet skuddfoten og dundret ballen i nærmeste hjørne. De blå hadde snudd kampen og var på god vei til semifinale.

Hjemmelaget hadde allerede sendt Strømsgodset og Brann hodestups ut av cupen på hjemmebane, og var på jakt etter sin tredje store skalp i NM-kvartfinalen. Men festen tok altså slutt etter 85 minutter.

– Jeg synes vi gjorde en god kamp, men det ville seg ikke helt i dag. Det var en god motstander. Vi hadde flyt mot Strømsgodset og Brann, men i dag holdt det ikke helt inn, sa MIF-trener Hansen til NRK.

En kamp unna Ullevaal

I Sarpsborg er supporterne bortskjemt med gode prestasjoner i cupen. I løpet av de tre siste årene har klubben vært i semifinale, finale og kvartfinale. Nå er de bare en kamp unna finalen på Ullevaal 3. desember.

– Jeg synes vi vinner fortjent til slutt. Vi har litt rusk i maskineriet, men vi har gutter som står på hele veien og som er solide og harde i hodet. De jobber i 90 minutter pluss tillegg, og da får vi som fortjent, synes jeg, sa Bakke til NRK.

Neste oppgave for Sarpsborg er borte mot Vålerenga 10. september. For Mjøndalen er neste kamp 3. september borte mot Ullensaker/Kisa.

