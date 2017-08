Nedtur for Jarstein og Skjelbred

sport

Almenning Jarstein og Skjelbred spilte begge hele kampen for gjestene, men de to nordmennene måtte konstatere at Dortmund-stjernen Pierre-Emerick Aubameyang sendte hjemmelaget i føringen etter et kvarters spill. Etter 57 minutter fastsatte Nuri Sahin sluttresultatet til 2-0.

Resultatet gjør at Dortmund topper Bundesliga med seks poeng av seks mulige. Bayern München og Hamburg har også full pott, men de to er bak Dortmund på målforskjell. Hertha på 8.-plass har tre poeng etter to runder.

Bayern-spiss Lewandowski sendte gjestene fra München i føringen etter 72 minutters spill mot Werder Bremen tidligere lørdag, men han ga seg ikke med det. Tre minutter etter fastsatte goalgetteren sluttresultatet til 2-0.

Håvard Nordtveit var ubenyttet reserve da Hoffenheim spilte 2-2 borte mot Leverkusen. Wendell (straffe) og Karim Bellarabi scoret målene for Leverkusen, mens Andrej Kramaric og Mark Uth nettet for bortelaget. Hoffenheim har fire poeng etter to kamper, mens Leverkusen står med ett.

I matchen mellom Stuttgart og Mainz ble tidligere Bayern München-spiller Holger Badstuber tungen på vektskålen. Han ble matchvinner for vertene etter 53 minutters spill. Stuttgart har sanket tre poeng så langt, mens Mainz står med en smultring i poengprotokollen.

Daniel Didavi ble matchvinner for Wolfsburg borte mot Frankfurt. Det sikret Wolfsburg lagets tre første poeng for sesongen. Frankfurt står med ett poeng etter to runder.

