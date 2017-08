Sterling ble overtidshelt for City

sport

Gabriel Jesus fikk tillit fra start, mens Sergio Agüero ble benket, og brasilianeren innfridde med å score 1-1-målet etter 21 minutter. Charlie Daniels la inn en søknad til årets mål i den engelske toppdivisjonen da han banket Bournemouth i ledelsen i det 13. minutt.

Norske Joshua King spilte hele kampen lørdag og kunne fort gitt hjemmelaget seieren da han curlet ballen i stanga og ut i andre omgang.

I stedet var det Sterling somga City alle tre poengene seks minutter og 35 sekunder på overtid. Den tidligere Liverpool-spilleren fikk også sitt andre gule kort for å feire med fansen etter scoringen.

King og co. har fortsatt til gode å ta sitt første poeng etter en fryktelig sesonginnledning, mens Manchester City noterte seg for sin andre seier. Pep Guardiolas menn har sju poeng etter tre serierunder.

Perle

Charlie Daniels ga Bournemouth ledelsen på hjemmebane med et stjernetreff etter 13 minutter. Venstrebacken snappet en klarering rett utenfor 16-meteren og banket til på halvspretten. Ballen gikk som et prosjektil inn bak keeper Ederson via tverrliggeren.

Gleden ble imidlertid kortvarig for hjemmelaget da Gabriel Jesus utlignet åtte minutter senere. Den spanske playmakeren David Silva åpnet opp forsvaret, og alene med keeper skled spissen ballen i mål, til tross for at han hadde Nathan Aké hengende på skuldrene sine.

King-sjanse

Den norske landslagsspissen Joshua King fikk tillit på topp for Bournemouth i tospann med Jermain Defoe. Nordmannen hadde blant en lekker involvering etter bare fire minutter spill, da han vendte bort Nicolás Otamendi, før han etter hvert fikk ballen i avslutningsposisjon etter et veggspill. Skuddet ble dessverre for nordmannen blokkert.

Like før Citys 1-1-scoring burde Kings spisskollega Defoe økt til 2–1. Andrew Surman la inn og engelskmannen fikk sjansen på volley fra 12 meter. Ederson fikk imidlertid slått ballen unna.

King var enda nærmere scoring i det 61. minutt da nordmannen fikk ballen rett innenfor 16-meteren. 25-åringen avsluttet på førsteberøringen med venstrefoten og skrudde ballen i krysstanga og ut. Han spilte uansett en god kamp.

City hadde flere sjanser til å avgjøre mot slutten av kampen og fikk lønn for strevet på overtid.

(©NTB)