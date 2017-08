sport

Warholm vant det første heatet på 400 meter på tiden 49,58.

Fire mann løp raskere enn Warholm i heat nummer to. Mauritz Kåshagen var raskest på 49,05.

Søndag skal sunnmøringen ut på spesialdistansen 400 meter hekk. Det er på den distansen han er verdensmester fra London for to uker siden, og det er på den distansen han tok 2.-plass under Diamond League-finalen på Letzigrund stadion i Zürich sist torsdag.

