Formel 1: Hamilton raskest i Belgia

sport

Briten Hamilton (Mercedes) og tyske Sebastian Vettel (Ferrari) var i en klasse for seg under Belgia Grand Prix, og de to knivet om seieren under hele løpet. Vettel presset Hamilton til det ytterste, men sistnevnte holdt unna og kjørte inn til seier fra pole position.

Hamilton ligger med seieren bare sju poeng bak Vettel i kampen om VM-tittelen.

Østerrikske Daniel Ricciardo (Red Bull) kjørte inn til tredjeplass, cirka åtte sekunder bak Hamilton og Vettel.

Neste løp er om en uke i Monza i Italia.

