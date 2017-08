Gulltrippel for lillebror Ingebrigtsen

sport

Lillebror Ingebrigtsen var forhåndsfavoritt foran finalen på 1500 meter og innfridde så det suste. Den talentfulle 16-åringen ble klokket inn til tiden 3.53,30.

Søndagens gull satte punktum for det som har vært et NM-råkjør nesten uten sidestykke i norsk friidretts historie. Lørdag tok Jakob Ingebrigtsen gull på 3000 meter hinder med tiden 8.44,12 - bare en drøy halvtime etter at han hadde løpt inn til bronsemedalje på 800 meter.

Fredag innledet han meterskapet med gull på 5000 meter med supertiden 13.35,84.

Sist en norsk friidrettsutøver tok gull på nettopp 1500 meter, 3000 meter hinder og 5000 meter i et og samme VM, var under hovedmesterskapet i Bodø i 1980. Da gikk Gulars Arfinn Rosendal på alle de tre distansene.

Rosendal kombinerte imidlertid ikke kjempeprestasjonen med bronse på 800 meter. 16 år var han heller ikke.

Med til historien hører det også at Jakob Ingebrigtsen kom rett til Sandnes fra Sveits fredag. Der løp han en 800 meter i forkant av Diamond League-stevne i Zürich og satte like godt personlig rekord med 1.49,40.

Lillebror Ingebrigtsens super-NM gjør han til en kandidat til å motta årets kongepokal. Den deles ut etter stevneslutt søndag. I kampen om den får han konkurranse av blant andre Karsten Warholm og sleggekaster Eivind Henriksen.

