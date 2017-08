Hopp: Forfang ble undersøkt av fem-seks spesialister

sport

Forfang selv omtalte det hele som "illevarslende smerter", men slapp heldigvis unna med strekk på korsbåndet.

Hopperen fra Tromsø Skiklubb har knapt satt utfor etter uhellet i juni.

– Det er blitt sjekket hele tre ganger på MR, og av fem-seks eksperter. Både her hjemme og i Østerrike har de sjekket det. De fant ingenting. Det er ingenting heller, bortsett fra at det gjør vondt, sier landslagssjef Alexander Stöckl om situasjonen rundt Forfang.

TSK-hopperen hadde en tung sesong sist, men kviknet til under VM og reddet norsk lagsølv med bakkerekord. Sommeren har ikke vært som Forfang og Stöckl hadde håpet.

– Da vi dro på renn i Courchevel, tok han en tre-fire hopp. Det var lange hopp, men under lav fart. Han ønsker ikke å hoppe altfor mye, for å unngå at han trigger det som gjorde vondt til vintersesongen, sier Stöckl.

– Det høres ikke helt bra ut med så mange undersøkelser og eksperter koblet inn.

– Det var mest for å gjøre utøveren trygg. Han måtte få svar fra flere eksperter for at han skulle føle seg trygg når han setter utfor i bakken, være sikker på at kneet holder og at det ikke er noe galt, svarer Stöckl.

– For hopper du med den følelsen, at du ikke føler deg trygg, blir du lett defensiv. Og da gjør det fort enda mer vondt, sier landslagssjefen.

Det er uklart når Forfang blir å se i sommerens Grand Prix-renn.

(©NTB)