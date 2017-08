Lagerbäck: – Jeg har ikke søkt å tjene mange millioner. Da hadde jeg jo valgt klubbfotballen

sport

Landsmannen Sven-Göran Eriksson trente det ene storlaget etter det andre, tjente enorme pengesummer og fikk også lede Englands A-landslag.

For Lagerbäck har det handlet om Sverige, hvor det ble fem mesterskapssluttspill, Nigeria (VM 2010) og Island (EM 2016).

– Det har jeg nok vært, men jeg skrev fireårskontrakt i tre omganger med Sverige. Siden vi tok oss til sluttspill hver gang, var det ingen grunn til å bytte, svarer Lagerbäck når NTB spør om han har vært fristet av å hoppe over til den ofte langt mer lukrative klubbfotballen.

– Hadde jeg vært interessert i penger, hadde jeg naturligvis gått til et klubblag og tatt imot de tilbudene jeg fikk. Men så lenge vi fikk sluttspill og jeg tilbud om ny kontrakt, følte jeg at det var mer attraktivt. Jeg er privilegert uansett. Jeg har ikke søkt å tjene mange millioner. Da hadde jeg valgt klubbfotballen, innrømmer 69-åringen.

Danket ut Svennis

Ikke siden Hudiksvall (1989) har han vært involvert som klubbtrener. Den gangen så han ikke for seg at han skulle lede Nigeria i et fotball-VM.

– Det rareste tilbudet jeg har fått, er det jeg takket ja til, nemlig Nigeria. Det var vel ikke rart, men det mest uventede tilbudet, spesielt at jeg fikk jobben var uventet, sier Lagerbäck der han speider utover Ullevaal stadion, hans nye hjemmebane.

– For å gjøre en lang historie kort, så var jeg blant åtte, ni stykker som ble intervjuet i London. De valgte fire, og en uke etter reiste jeg ned til Abuja. Jeg fikk vite at blant de andre som skulle nedover så var det navn som Glenn Hoddle og Sven-Göran Eriksson. Jeg så det mer som en interessant greie å få besøke Nigeria i noen dager. Jeg trodde aldri jeg skulle få jobben, men jeg fikk den.

Landslagssjefen likte ikke alt han så i Nigeria.

– Det sto vel til forventningene. Jeg er veldig samfunnsengasjert. Jeg visste en del om Nigeria, men i løpet av uken mellom intervjurundene hadde jeg lest meg opp. Man vet ikke hva man skal forvente, men jeg skal ikke si at jeg ble positivt overrasket (over forholdene i landet).

– Jeg har vært i mange land med fattigdom, sett ulike samfunnsforhold og hvordan ting blir styrt, men det var veldig lærerikt. Du får et veldig perspektiv. Fotballmessig var det nesten 100 prosent. Jeg ble advart mot at alle ville blande seg inn, men de viste en veldig respekt, sier Lagerbäck til NTB.

Forbildet

– Hvilke trenere har inspirert deg mest?

– Jeg har egentlig bare et stort forbilde, og det er Bob Houghton. Han kom til Sverige i 1974 da jeg gikk på Idrettshøyskolen. Roy Hodgson kom to år senere. Jeg lærte begge å kjenne. De hadde samme filosofi.

– Bob er den som har påvirket meg mest. Treningene i Fotball-Sverige var veldig generelle. Han var den første som trente veldig taktisk og organiserte laget. De tok seg til europacupfinalen i 1979 på den måten, sier Lagerbäck.

Tippekampen

Han vokste opp med «Tipsextra», svenskenes svar på «Tippekampen».

– Første gangen jeg så på TV var under VM i 1958. Vi hadde ikke TV hjemme, men mine foreldre kom fra Sörmland. Der nede hadde de TV, og vi så Sverige spille VM-finale hos tante og onkel.

– Da de begynte å sende engelsk fotball i Sverige på slutten av 60-tallet sendte de jo Wolverhampton veldig ofte. Da lærte jeg å kjenne dem, selv om jeg ikke vil si at de var et favorittlag. Det var naturlig å følge dem, men da jeg ble eldre ble Liverpool et forbilde da de var på sitt beste med Dalglish og Rush. Måten de spilte fotball på, gjorde dem til et favorittlag, sier Lagerbäck.

