Mayweather stoppet McGregor i tiende runde

McGregor vant den første runden og så ut til å kontrollere åpningen av kampen, ifølge VGs kommentatorer. Samtidig var det flere ganger han brukte slag han er vant til fra MMA, men som ikke er tillatt i boksing.

Til slutt var det likevel Mayweather som trakk det lengste strået og klarte å bryte ned McGregor til han kunne innkassere seieren med en teknisk knockout i tiende runde. Det ble amerikanerens 50. proffseier i ringen.

Utsatt start

Da de to kamphanene endelig inntok ringen, var det rundt et kvarter på overtid etter planlagt kampstart klokken 21 lokal tid eller ved 6-tiden norsk tid.

Publikum ble holdt på pinebenken noen minutter ekstra fordi stor pågang på betal-TV rett før start førte til tekniske problemer hos flere kabelselskaper. Dermed valgte arrangøren å utsette kampstart en kort stund til problemene var fikset og de som hadde betalt, kunne få mest mulig valuta for pengene.

Forventningene var enorme da det ble kjent at bokseren Floyd Mayweather, som egentlig hadde lagt opp etter en ubrutt seiersrekke på 49 kamper som proff, skulle møte Conor McGregor. Irske McGregor kommer fra Mixed Martial Arts (MMA), en kampsport som kombinerer teknikker fra flere disipliner, men fikk bokselisens like før jul i fjor.

Store ord

Det har ikke manglet på store ord mellom den amerikanske 40-åringen og den 11 år yngre motstanderen fra Irland.

– Han kommer til å være bevisstløs innen to runder. Faktisk innen én runde, sa McGregor etter trening for et par uker siden. Selv om mange regner ham som svakest på papiret i en sport der Mayweather er eksperten, er McGregor overbevist om sin egen styrke og fremtid i bokseringen.

– Etter 26. august vil jeg være en gud innen boksing, sa han selvsikkert.

Like bastant var «pensjonisten» Mayweather da de to møttes til veiing dagen før kampen.

– Jeg tenker ikke så mye på at dette er min siste kamp. Det er også McGregors siste.

Milliardbutikk

Pengebeløpene som er involvert, er for øvrig like store som de sportslige forventningene. Selv om det fortsatt var ledige billetter et par dager før duellen i Las Vegas, var kampen blitt milliardbutikk. Det var anslått at over 5 millioner TV-seere ville punge ut 100 dollar hver for å få med seg kampen på pay-per-view.

I tillegg kommer inntektene fra publikum i arenaen og alt sirkuset rundt. Det ble til og med laget egne cocktailer til kampen og showet, som trakk både gamblere og kjendiser i tillegg til folk som følger boksing og MMA – eller annen kampsport og sport generelt.

