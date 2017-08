Morata ble helten for Chelsea

sport

Spanjolen ble hentet til Chelsea fra Real Madrid før denne sesongen og har innfridd i sesonginnledningen. Spissen noterte seg søndag for både sin andre scoring og andre målgivende i løpet av tre seriekamper i Chelsea-drakta.

Morata serverte først landsmann Cesc Fàbregas i det 27. minutt på Stamford Bridge mot Everton, før han selv stanget inn et innlegg fra nok en landsmann, César Azpilicueta, fem minutter før pause.

Rooney målløs

Everton håpet på at Wayne Rooney skulle score i sin tredje kamp på rad, men den tidligere Manchester United-spilleren noterte seg kun for et gult kort.

Chelsea står med seks poeng på tabellen, mens Everton har fire.

Fàbregas fikk tillit fra start etter å ha vært fraværende i 2-1-seieren mot Tottenham på grunn av karantene, og markerte seg raskt ved å sende Chelsea i ledelsen. En flikk fra Morata havnet hos Fàbregas, som plasserte ballen i hjørnet på volley.

Brasse-forsøk

Etter vedvarende Chelsea-press fikk Morata selv øke ledelsen til 2–0. Chelsea-kaptein Azpilicueta prikket et innlegg på pannebrasken til spissen, som headet ballen i mål bak Jordan Pickford.

Pedro prøvde seg med et frekt brassespark i første omgang, og var nære også i andre omgang med en avslutning, men spanjolen klarte ikke få ballen i mål.

Da Everton heller ikke var farlige på bortebane ble det imidlertid enkelt for Antonio Contes menn å kontrollere inn en 2-0-seier.

