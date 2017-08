Bendtner: – Rosenborg har fått meg tilbake på landslaget

sport

Den danske angriperen er glad for at Åge Hareide har tatt han ut på landslaget, men sier også at han ikke har hatt nivået inne til landslagsspill før nå.

– Jeg har savnet landslaget, men jeg har ikke vært klar før nå, sier Bendtner til Ritzau.

Han sier det er overgangen til Rosenborg som har gjort at han nå er tilbake på toppen.

– Jeg er ikke nødvendigvis i bedre form en tidligere, men jeg er på et godt sted både i forhold til fotball og det private.

– Jeg har et helt annet motivasjonsnivå en jeg har hatt på lenge. Jeg har tatt noen gode beslutninger og lyttet til folk som kanskje er litt klokere en meg, sier den tidligere Arsenal-spilleren videre.

29-åringen fikk en noe treg start på Rosenborg-karrieren, men har hevet seg veldig den siste tiden. Dansken scoret blant annet da Rosenborg slo ut Ajax i europaligakvalifiseringen nylig.

Nå er spissen igjen inne i varmen, sammen med blant andre RBK-kaptein Mike Jensen. Bendtner ble hentet inn etter at Yussuf Poulsen meldte forfall.

Sist gang Bendtner spilte landskamp var i november 2015. Nå er han igjen klar når Danmark møter Polen og Armenia 1.- og 4. september.

(©NTB)