Derfor stenger Lagerbäck to av fire treninger

Slik lyder landslagssjefens forklaring:

– Det finnes korte sekvenser på treninger som bør være stengt, faste situasjoner og dødballer. Jeg vil gjerne ha noen stengte treninger, hvor de kun er åpne i starten, der vi kan jobbe med taktiske ting, men det er like mye fordi vi vil ha ro, slik at spillerne ikke distraheres, sier Lagerbäck.

Pressen får kun se 20 minutter oppvarming fra to av ukens fire landslagstreninger i Oslo.

– Gjør vi noe, som forandringer i forsvarsspillet og hvor aggressive vi skal være, er det bra om motstanderen ikke vet helt sikkert hvordan vi agerer. Det er en fordel, men den er veldig liten, medgir Lagerbäck.

– For i dag, med alle analyseprogrammene, har alle landene jo kartlagt alt, fortsetter 69-åringen.

Han forteller hvor grundig Frankrike forberedte seg til VM på hjemmebane i 1998, hvor vertsnasjonen gikk til topps for første gang.

– Jeg hadde en samtale med landslagssjefen deres, Aime Jacquet, under VM i 1998. Selv før trekningen og de visste hvilken gruppe de skulle spille i, hadde franskmennene kartlagt alle de 23 landene de kunne møte. Alle kamper de to foregående årene var kartlagt, det samme gjaldt spillerne de kunne komme til å møte. Det er blitt vanskelig. Det er veldig sjelden i dag at du blir overrasket over hvordan motstanderen spiller, sier sluttspillgarantisten som tok Sverige til fem strake mesterskap.

Aserbajdsjan-forvirring

Aserbajdsjan har endret litt på spillestilen det siste året, uten at Lagerbäck virker veldig bekymret før møtet med den tidligere sovjetrepublikken.

– Ta Aserbajdsjan nå. De har spilt med et ganske lavt forsvarsspill, nå står de litt høyere etter at de fikk inn en brasilianer på midtbanen. Jeg er ikke sikker på at de kommer til å stå høyere, men vi forbereder spillerne på det.

Samtidig som halvparten av treningene er stengt, la Lagerbäck og assistenten Per Joar Hansen fram mye informasjon om hva de hadde funnet av styrker og svakheter hos både Aserbajdsjan og Tyskland da den norske troppen ble presentert.

Lagerbäck sverger til power point-presentasjoner. Den tidligere Island-treneren avviser at det er skummelt å dele slike funn.

Jager første seier

Så gjenstår det å se om A-landslaget rekker å øve inn noen kloke trekk når jakten på Lagerbäcks første seier med Norge fortsetter.

Han tapte åpningskampen mot Nord-Irland, men fikk uavgjort både mot Sverige og Tsjekkia.

Spesielt en seier mot stormakten Tyskland kan få fart på Norges nye landslagsprosjekt.

– Hvert poeng, ikke minst hver seier, bygger et lag. Jo mer du vinner, sterkere blir den mentale faktoren, sier Lagerbäck.