Medier: Oxlade-Chamberlain går til Chelsea

I følge flere engelske medier, deriblant The Guardian, The Independent and ESPN, har Arsenal og Chelsea blitt enige om en overgangssum på 35 millioner pund (cirka 350 millioner kroner) for 24-åringen, som er inne i sitt siste kontraktsår med det røde London-laget.

Arsenal-manager Arsène Wenger har tidligere sagt at han ønsker å beholde den engelske landslagsspilleren.

– De siste årene har han gjort store framskritt og jeg ønsker at han blir i klubben i lang lang tid. Jeg er overbevist om at han blir spilleren på det engelske landslaget som alle ser opp til i løpet av to år, sa Wenger.

Midtbanespilleren ble byttet ut etter 60 minutter da Arsenal ble knust 4–0 av Liverpool på Anfield søndag.

Et salg av 24-åringen vil neppe imponere fansen, som allerede er splittet i synet på om Wenger er rett mann til å lede klubben videre.

