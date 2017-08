Tande slipper kø, men Stöckl er bekymret for leggetidene

sport

– Hverdagen hans har forandret seg. Han bor ikke lenger hjemme, men sammen med kjæresten. Det er et steg inn i en ny verden. Det er noe helt annet, og det er viktig at de får gode rutiner på kosthold, trening, restitusjon og når de skal legge seg om kvelden, sier landslagssjef Alexander Stöckl.

Han er litt spent på om Tande får "bedre" døgnrytme. KIF-gutten er nemlig kjent for å sove godt utpå morgenkvisten.

– Så nå må du svippe oppom Stovner for å se at de skrur av lyset ved 23-tiden?

– Ha ha, nei det gjør jeg ikke. Utøverne er voksne nok til å forstå når de skal legge seg. Det er jo egentlig de som får regningen om de gjør dårlige valg gjennom sommeren. Da får de en smell til vinteren. Jeg får vel bare støyten om alt stopper for landslaget, sier landslagssjefen.

Fikk trene hjemme

Stöckl selv er ikke noe glad i køkjøring. Han mener en mer uthvilt Tande kan ta det absolutt siste steget og innta tronen som verdens beste skihopper.

- Det vil helt sikkert hjelpe ham ganske mye. Tenk deg Kongsberg-Oslo daglig. Han var ofte ikke med oss på trening i Oslo, for det var egentlig helt umulig. Du kan ikke kjøre tre timer for å ha halvannen time fysisk, optimal økt. Da er det i alle fall ikke lurt å sitte tre timer i bilen. Det er ikke hensiktsmessig, sier Stöckl.

Han innrømmer at lysluggen fra Kongsberg ofte fikk fri fra landslagstreninger for å unngå fullstendig slitasje.

– Da var det bedre at han trente hjemme på Kongsberg, selv om han ikke hadde et støtteapparat rundt seg som kunne kvalitetssikre at økten var bra. Den muligheten får han hele tiden nå, han er bare 10-15 minutter unna. Det er perfekt, sier østerrikeren.

Slutt på dødtid

Han illustrerer også hvordan togturen fra Kongsberg til Gardermoen kunne ta vekk overskudd hos fjorårets verdenscuptreer.

– Skal vi på tur, er det kjekt å kunne stikke opp til Gardermoen på en liten halvtime framfor å stå opp klokka fire om morgenen og ta tog, som Daniel måtte gjøre før han fikk førerkort. Det er mye dødtid. Det å stå i bilkø er også dødtid.

Tande ble nummer fire i Wisla tidligere i sommer, men i Courchevel ble han bare nummer elleve.

– Han slet litt med kneet i starten av sesongen. Ingen skade, men han hadde litt vondt i kroppen og var sliten etter forrige sesongen. Han er i ålreit framgang nå, sier Stöckl.

Sesongens store mål for Tande er OL i Pyeongchang i Sør-Korea. Sist sesong skuffet han i VM i Lahti, hvor han aldri helt fant ut av bakken, samtidig som storformen fra hoppuka var borte.

(©NTB)