Schumacher Jr sikter mot formel 1

Mick Schumacher (18), sønn av formel 1-legenden Michael Schumacher har et mål om å bli formel 1-fører som sin far.

– Formel 1 er mitt mål, men først må jeg bli en komplett fører. Jeg skal jobbe med å fordype min kunnskap, og utvikle meg som fører, men også som stallmedlem, sier 18-åringen, skriver TT.

Tenåringen planlegger å kjøre formel 3 i ytterligere to år, for så å ta steget opp til formel 2.

Mick Schumacher kjørte et par oppvisningsrunder under Belgia Grand Prix i Spa-Francorchamps, for å markere 25-årsdagen for Michael Schumachers første av 91 VM-rundeseier i formel 1. Schumacher jr. kjørte Benetton-bilen faren brukte da han i 1994 tok den første av sine sju VM-titler.

Arrangøren skulle selvsagt helst sett at Michael Schumacher selv kjørte bilen, men det er umulig etter den alvorlige hjerneskaden han pådro seg under skikjøring for tre og et halvt år siden.

Michael Schumacher er fortsatt i en rehabiliteringsfase etter sin alvorlige hodeskade. Han har ikke vært sett offentlig siden ulykken, og nå er det lenge siden det har kommet helserapporter om hans tilstand.

