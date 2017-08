Semb: – Ingen forhandling med Hegerberg

sport

– Vi hadde behov for å møte henne. Vi fikk melding om at hun ville gi seg på landslaget, og da ønsket vi å høre begrunnelsen i et møte "face to face", sa toppfotballsjef Semb på et pressemøte tirsdag.

Sammen med landslagssjefen og fotballforbundets generalsekretær var han i møte med Norges største fotballnavn, uten å få henne til å omgjøre sin beslutning.

– Vi hadde et godt, åpent møte der hun la fram sine synspunkter, sa Semb og avviste at hun hadde stilt noen krav.

– Ny tilbakemelding

I pressemeldingen der hun begrunner sin "pause" fra landslaget kom Hegerberg med kritikk av måten landslaget er ledet over tid, der hun etterlyste forbedringer både i planleggingsfasen, gjennomføringsfasen og oppfølgingen.

– Det var overraskende, for det er en ny tilbakemelding. Hun viser også til en periode hvor det var gode resultater, sa Semb og pekte blant annet på at Hegerberg spilte EM-finale med Norge som 18-åring.

– All toppfotball er en kontinuerlig evalueringsprosess. Hver trening, hver kamp, treningsperioder og spesielt mesterskap. Det skal være skikkelig stor takhøyde for å melde tilbake om hva som må forbedres, men da er det viktig at tilbakemeldingene er så konkrete som mulig, sa Semb.

Satser på dem som vil

Toppfotballsjefen er både overrasket og skuffet over Hegerbergs avgjørelse.

– Jeg ble like overrasket som Martin (Sjögren). Jeg hadde sett for meg at Ada skulle gå i bresjen og dra laget videre inn i VM-kvalifiseringen. Naturligvis er jeg veldig skuffet, men det er bare å beklage, og så vår vi jobbe videre med spillerne som er motivert for å spille på landslaget.

Norge innleder VM-kvalifiseringen med kamp mot Nord-Irland i Fredrikstad 15. september.

(©NTB)