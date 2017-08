Sjögren medgir interne problemer

sport

– Vi oppfattet en del saker som ikke fungerte optimalt i gruppa, sier han til NRK og forklarer at laget ikke maktet å oppfylle verdimålene som var satt.

– NRK vet om interne regelbrudd, krangel og uro. Er det sånne ting du snakker om?

– Det vil jeg holde internt og ikke kommentere, svarer Sjögren.

NRK hevder å vite at flere spillere reagerte på Ada Hegerbergs oppførsel under EM, og at hennes holdninger og atferd har vært tema i Norges Fotballforbund over tid. Tirsdag offentliggjorde Lyon-stjernen at hun tar pause fra landslaget.

– Ada var en av våre store profiler. Hun er veldig rett fram og direkte og, ja, vi forsøker å skape en gruppe som skal fungere og være så trygg som mulig, sier Sjögren i intervjuet med NRK.

Han medgir at det var problemer med å etterleve verdigrunnlaget under mesterskapet.

