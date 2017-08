Arna Bjørnar og Vålerenga videre i NM

sport

Nautnes scoret kampens to første mål på Arna Idrettspark mot Grand Bodø, og etter at Josée Nagi la på til 3-0 og Line Dverseth Danielsen reduserte fra straffemerket, scoret Nautnes to mål til.

Arna Bjørnar vant 5-1 og er trygt videre til NM-semifinalene.

Vålerenga la grunnlaget for avansement i første omgang mot Trondheims-Ørn på bortebane. Gunhildur Jonsdottir og Anne Lise Olsen sørget for at Oslo-laget ledet 2-0 før pause.

Oda Fugelsnes ga hjemmelaget et håp med sin 1-2-scoring i det 72. minutt, men Vålerenga holdt unna.

Stabæk og LSK møtes til dyst senere onsdag.

