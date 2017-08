Landslagsgutta overrasket over Ada-avhopp

sport

Da landslagsgutta møtte pressen onsdag handlet det meste om den spektakulære meldingen fra kvinnelandslagets stjernespiss tirsdag. Hegerberg tar inntil videre pause fra landslagsspill.

– Det kom som et veldig stort sjokk, ikke bare for meg, men egentlig for hele Fotball-Norge. Vi vil alltid at de beste spillerne skal ha lyst til spille for det norske landslaget. Vi håper selvfølgelig at denne pausen blir ganske kortvarig og at hun vinner den motivasjonen hun trenger for å komme tilbake, sier Bundesliga-proff Håvard Nordtveit til NTB.

– Kanskje er det bare et par måneders ferie fra landslaget som trengs, før hun kommer sterkt tilbake. Vi vet alle hva hun er god for. Laget trenger selvfølgelig spissen sin, fortsetter Hoffenheim-spilleren.

Stefan Johansen påpeker at han ikke kjenner detaljene bak Hegerbergs beslutning.

– Det er synd, selvfølgelig. Ada er en stor profil i norsk fotball. Hun har sagt sitt, og er hun ikke 100 prosent motivert, er det ikke riktig for å henne å være der (på landslaget). I alle lagidretter er laget viktigere enn enkeltindividene, og da må det nesten bli sånn, mener Johansen.

Ville tatt det internt

– Er det greit at hun går ut offentlig og krever endringer på landslaget?

– Jeg vet ikke hvilke endringer hun krever og hva som har skjedd i løpet av denne prosessen, så det blir litt feil for meg å stå her og si akkurat hva jeg mener når jeg ikke vet hva sakene handler om. Men jeg kan snakke for vårt lag, og her er Lars (Lagerbäck) veldig tydelig på at han har en plan. Men dersom vi (spillerne) har innspill til noe som bør endres, er han veldig åpen for det. Men hittil har ingen gjort det, sier Fulham-spilleren.

– Kunne du selv gått ut offentlig på denne måten?

– Jeg ville nok mest sannsynlig holdt det internt, det hadde jeg, sier landslagskapteinen.

Omar Elabdellaoui hadde heller ikke sett for seg Hegerbergs landslagsstopp.

– Det var overraskende for meg, som det vel var for de fleste. Jeg vet ikke årsaken, men det er synd for kvinnelandslaget. Hun er en veldig god spiller som alle vi i Norge ønsker å ha med videre.

– Føles litt rart

Det var også tydelig at landslagssjefen syntes temaet var vanskelig.

– Jeg vet ikke hva jeg skal svare på det, men rent generelt er det aldri hyggelige nyheter å høre om for et lag. Jeg har ikke vært i kulissene og vet ikke hva som har skjedd, og da er det vanskelig å ha en oppfatning av hvorfor det har oppstått. Da er det vanskelig å kommentere, sier Lagerbäck.

– Ser vi generelt, for jeg kjenner ikke dette – og ikke sitér meg feil, men det føles litt rart når en spiller vil hoppe av, men jeg aner ikke hva som har skjedd i troppen, fortsetter landslagssjefen på NTBs spørsmål.

– Vil det bli et problem å ta en slik spiller tilbake i varmen?

– Jeg kan ikke uttale meg om det. Jeg har opplevd det to ganger selv. En spiller ønsket av ulike årsaker ikke å spille, mens Zlatan Ibrahimovic takket nei et par ganger. Vi hadde kontakt (med Zlatan) hele tiden da han takket nei til to kamper, og så ville han komme tilbake.

– Generelt ville jeg, om det ikke har skjedd noe spesielt, forsøkt å holde kontakt med spilleren. Men det var en spesiell situasjon for meg, ellers har jeg ikke opplevd det. Har en spiller noen åpenbare grunner, skal man respektere det, men det handler vel om egen motivasjon. Jeg forsøker aldri å overtale en spiller, det ville aldri ha falt meg inn. Har de ikke egen motivasjon, skal de ikke være med på dette nivået, mener den svenske trenerveteranen.

