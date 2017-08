NFF har mistet studentene – lokkes tilbake med gratisbilletter

sport

For med gratisbilletter til studentene, øker også antall interesserte foran fredagens nokså uviktige VM-kvalifiseringskamp.

– Vi har gjort tiltak inn mot studenter, for dem har vi mistet. Det er blitt færre og færre studenter som har kommet på landskamp, innrømmer Erik Loe, kommersiell direktør i Norges Fotballforbund.

– Det er en viktig rekrutteringsgruppe. Vi vil at ungdom skal komme på kamp. Derfor tok vi et initiativ overfor studenter foran denne kampen, hvor vi også trenger flere tilskuere. To fluer i en smekk sier Loe til NTB.

Lenge stanget billettsalget på 6000, men med hjelp av gratisbilletter og litt naturlig oppmerksomhet inn mot kampdag var tallet onsdag oppe i 7500.

– Det har vært en positiv respons. Til nå har 700 studenter respondert, og vi ser at tendens er økende. Det er veldig hyggelig at vi har lyktes med denne målrettede Facebook-kampanjen, sier Loe.

Vet ikke hvorfor

Studentene slippes inn i Bendit-svingen.

– De må huske studentbevis og legitimasjon, sier Loe.

– Hvorfor har fotballen «mistet» ungdommen?

– Det er et godt spørsmål, men som jeg ikke har noe gått svar på. De er vel preget av det samme som andre tilskuere, som vi heller ikke fikk tak i i fjor. Det er en avventende holdning til hva man forventer å få se ute på den grønne matta. De kommer nå, og jeg håper de kommer tilbake mot Nord-Irland i oktober, men da må de betale, sier Loe.

Ikke for dyrt

– Viser dette at billettprisene er for høye?

– Nei, det er ikke noen indikasjoner på at billettene er for dyre. Billettene på norske landskamper er veldig tilgjengelige. Jeg tror ikke prisbildet holder folk borte fra Ullevaal. Du kan komme inn for 150 kroner i svingene. Vi har veldig moderate billettpriser, mener Loe.

I tillegg til studentene har Norges Fotballforbund også invitert samtlige deltakerne i VM i gatefotball for hjemløse.

