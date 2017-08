Stöckls papparåd til Stjernen: – Du får ikke brukt andres erfaring

sport

Stjernen ble i sommer pappa for første gang. Ella, som datteren heter, har naturligvis fått mye av Sprova-hopperens oppmerksomhet.

– Andreas er med for fullt igjen, det så dere jo i Courchevel. Det er ikke sånn at han ikke har fått hoppet det han skal, men akkurat rundt samboerens fødsel så var han ikke med de andre hopperne, sier landslagssjef Stöckl.

Landslagssjefen ble selv pappa i mars 2016.

– Har du kommet med noen papparåd?

– Noen rundt fødselen. Jeg sa at det viktigste var at han var til stede, for han får ikke gjort så mye akkurat der. Du står bare ved siden. Det handlet om å være til stede og gjøre alt som ble etterspurt, sier Stöckl.

– Når det gjelder den tiden som kommer nå, handler det bare om å oppleve den selv. Du får ikke brukt andres erfaring i denne sammenhengen. Du må ta dine egne valg og beslutninger, sier østerrikeren.

Som småbarnsfar selv, åpner Stöckl for noen tilpasninger rundt Stjernen.

– Ingen må i utgangspunktet være med på noe, men jeg tipper at Andreas vil være med på det aller meste, for det bidrar til at sjansen øker for å være best mulig til vinteren. Er det en eller annen gang nødvendig for han å være hjemme noen dager ekstra og komme litt senere på samling, er det null stress, sier Stöckl.

Åpner for rennpauser

– Hva om han vil droppe et renn for eksempel i Russland?

– Jeg setter ikke foten ned for slike ønsker, men jeg tror aldri at jeg noen gang har måttet overtale eller tvinge en utøver med på et renn. Jeg må i så fall argumentere hvorfor det er lurt å være med, sier Stöckl.

Stjernen har to andreplasser i verdenscupen, senest sist vinter på hjemmebane i Granåsen. Den etterlengtede seieren har uteblitt.

– Kanskje ser han ting litt annerledes nå. Jeg er i den situasjonen selv. Det er annerledes å reise hjemmefra enn før, men det er et valg han og jeg må ta. Dersom Andreas ønsker å vinne hopprenn, må han ta noen tøffe avgjørelser.

– Det er godt mulig du tenker i et større perspektiv. Skihopping er ikke alt til en hver tid, men ganske mye og ofte. Andreas er nå i en situasjon der han ser på hopping og idrett på en litt annen måte. Det kan hende at det tar vekk oppmerksomheten hans litt og dermed frigjør ting i situasjoner der han kjemper om en seier.

Vurderer hotellrom på hjemmebane

– Er du redd for at både Stjernen og du selv vil være sykdomsutsatt i OL-sesongen?

– Jeg er redd for nesten ingenting. Jeg er ikke redd for «hva som skjer viss». Jeg tenker ikke slik. Har vi noen syke med til OL må vi håndtere det da.

– Hva gjør du dersom Isabell (datter) blir syk rett før OL?

– Det må jeg finne ut av om det skjer. Det kan være aktuelt å ha et hotellrom stående, dersom sykdommen viser seg å kunne påvirke et OL-resultat. Da må jeg diskutere med Ina (samboeren) og ta en beslutning. Blir jeg syk, får jeg kanskje ikke bli med til OL. Vi har et godt lag, som kanskje klarer seg uten meg, sier Stöckl nokså ubekymret.

Selv om det høres sykt ut å måtte reise til OL uten landslagssjefen.

