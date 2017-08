Storhamar uten Løke kjørte over Herrems Sola

sport

Storhamars hjemvendte strekstjerne Heidi Løke meldte avbud til serieåpningen på grunn av manglende kampform etter hennes siste fødsel, men hamarsingene viste ingen nåde med Camilla Herrems Sola i Løkes fravær.

Takket være flere redninger av nyervervelsen Alma Grizovic og scoringer av Betina Riegelhuth og Elise Skinnehaugen gikk bortelaget til pause med 16-9-ledelse.

Storhamar hadde flere spillere ute med skade, men viste at de fort kan være med i medaljekampen denne sesongen. Skinnehaugen, som startet for en skadd Malene Aambakk, noterte seg for sin sjuende scoring før det var gått 12 minutter av andre omgang og ble til slutt kampens toppscorer med ni mål sammen med Riegelhuth.

Camilla Herrem tok tak for hjemmelaget, men klarte ikke snu skuta. Landslagskanten endte opp med fire mål i sin første kamp i norsk eliteserie etter mange år i utlandet.

Storhamar er serieleder før resten av lagene i kvinnenes eliteserie tar fatt på sesongen på søndag.

(©NTB)