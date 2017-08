US Open: Federer videre etter fem sett 

sport

Det ble et drama over fem sett i Federers åpningskamp i US Open. 19 år gamle Frances Tiafoe, ranket som nummer 70 i verden, ga den sveitsiske tennisstjernen kamp til døra på Arthur Ashe-banen.

Federer, som er tredjeseedet i turneringen, vant til slutt 4-6, 6-2, 6-1, 1-6, 6-4, i en kamp som svingte fram og tilbake.

– Jeg var litt treg i starten, men Frances (Tiafoe) spilte bra. Jeg var nok litt urolig med tanke på ryggproblemene jeg har slitt med, sa Federer etter seieren, skriver TT.

36-åringen fikk en ryggskade i Montreal tidligere i august og sto over Cincinnati Masters.

I New York er Federer er ute etter sin 20. Grand Slam-tittel. Seieren mot Tiafoe var Federers 79. seier i US Open. Det er like mange som André Agassi. Kun Jimmy Connors, med sine 98, har vunnet flere i sin karriere.

(©NTB)