Kristoff får med seg Bystrøm til Bergen-VM

Det var sportssjef Hans Falk, landslagssjef Stig Kristiansen og sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen som presenterte nimannstroppen til Bergen-VM i Oslo torsdag.

Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen var selvskrevne på det norske laget til VM på hjemmebane søndag 24. september og vil dele på kapteinsansvaret under endagsrittet.

– Resten av laget bygger opp om de to gutta for å gi dem en best mulig situasjon for å gå etter seier. De trenger forskjellig hjelp. Vi tar tatt de vi har å plukke mellom for å velge et sterkest mulig lag, sa Kristiansen til NTB.

Diskusjoner rundt Eiking

Kristoffs lagkamerat Sven Erik Bystrøm var usikker til onsdagens VM-uttak, men friskmeldte seg i siste øyeblikk etter å ha skadet skulderen og brutt Vuelta a España.

– Rapportene var veldig positive med en gang. Et skulderblad som er knekt og som skal på plass er det ingenting i veien med, bortsett fra smerte. Han begynner å trene igjen i dag og det er fire uker fra velt til VM. Så det regner jeg med går bra, sa Kristiansen.

Kristiansen innrømte imidlertid under presentasjonen at Markus Hoelgaard er tilgjengelig som reserve dersom Bystrøm likevel må kaste inn håndkleet.

Kjørestyrken til Vegard Stake Laengen ble som ventet foretrukket, og Odd Christian Eiking og Amund Grøndahl Jansen var også en del av den norske troppen.

Landslagssjef Kristiansen innrømmer at det var mest diskusjon rundt Eikings plass.

– Jeg leste i går at han er en løs kanon. Han er ikke en løs kanon. Han er en velpolert løs kanonkule i keramisk tilstand som er i konstant bevegelse på det dekket, sa Kristiansen.

Vil heve seg fra forrige VM

Astana-rytter Truls Korsæth var til stede under uttaket torsdag, og ser fram til VM på hjemmebane.

– Jeg tror vi har veldig gode sjanser. Både Edvald og Alex har vist form nylig, så jeg tror dette blir veldig bra. Det var en god følelse at det fungerte å bruke både Alex og Edvald sine styrker i EM ved å legge en god slagplan. Vi løste det veldig bra, sa Korsæth til NTB.

Han tror Norge har lagt bak seg VM-skuffelsen fra i fjor, da Kristoff og Boasson Hagen langt på vei ødela for hverandre.

– Jeg tror at det kommer til å gå mye bedre i år. For å unngå det som skjedde i fjor så er det viktigste at begge to har forstått hvorfor det gikk galt. Da skjer det ikke igjen, forsikret Korsæth.

Boasson Hagen og Andreas Vangstad skal sykle tempo for Norge.

Dette er Norges lag: Alexander Kristoff (Katusha), Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), Sven Erik Bystrøm (Katusha), Vegard Stake Laengen (UAE), Odd Christian Eiking (FDJ), Amund Grøndahl Jansen (LottoNL-Jumbo), August Jensen (Coop-Østerhus), Truls Korsæth (Astana), Daniel Hoelgaard (FDJ).

