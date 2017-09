Ødegaard-perle ikke nok for U21-gutta mot Kosovo

sport

Resultatet gjør at Norge U21 står med null poeng så langt, mot Kosovos seks. Israel og Irland står på tre poeng hver, men har en kamp til gode på både Norge og Kosovo. Tyskland har fortsatt ikke åpnet sin kvalifisering.

Norges åpningskamp hjemme mot Kosovo ble satt til 0-3 fordi Norge spilte med en suspendert Kristoffer Ajer.

I fredagens kamp tok Leif Gunnar Smeruds mannskap ledelsen etter flott kombinasjonsspill. Martin Ødegaard snappet ballen utenfor Kosovos 16-meter, drillet seg inn i boksen og spilte fri Heerenveen-lagkompis Morten Thorsby. Han ga ballen videre til Henrik Bjørdal, og sistnevnte plasserte ballen trygt i mål etter bare fire minutters spill. En flott scoring av Norge.

Frisparkperle

En drøy halvtime etter vartet Ødegaard opp med en vakker scoring fra distanse. Norge fikk frispark på nesten 30 meter, men distansen var ikke for lang for Heerenveen-spilleren. Ødegaard curlet ballen på mesterlig vis opp i høyre kryss, naturlig nok til stor glede for trener Smerud og lagkameratene.

Bare fire minutter etter var Kosovo tilbake i oppgjøret. Florent Hasani slo en lang ball opp fra dypet, og inne i boksen dukket Enis Bytyqi opp. Ballen traff låret hans og lurte seg inn i nettmaskene. En forfjamset Sondre Rossbach i Norge-buret måtte konstatere at hjemmelaget hadde redusert. Verken forsvars- eller keeperspillet var patent.

Og verre skulle det bli for Smeruds utvalgte. Tre minutter før hvilen vartet Kosovo opp med flott kombinasjonsspill inne på Norges halvdel. Til slutt ble nevnte Hasani spilt fri inne i boksen, og han plasserte ballen sikkert i nettet bak Rossbach. Plutselig var vertene tilbake i matchen.

Snudde

Både Norge og Kosovo hadde mulighet til å score flere mål underveis. Martin Ødegaard traff stolpen med et lavt skudd fra distanse etter 23 minutter, mens Julian Ryerson skjøt like over via et Kosovo-bein fem minutter etter. Bytyqi fikk en gyllen mulighet for Kosovo etter en halvtime, men avslutningen gikk like utenfor mål.

I 2. omgang var det færre store sjanser. Martin Ødegaard fikk to nye muligheter på frispark i god posisjon, men 18-åringen klarte ikke å kopiere mesterstykket fra 1. omgang.

Leif Gunnar Smerud kastet innpå Rafik Zekhnini, Sander Svendsen og Julian Kristoffersen i jakten på tre poeng, men Norge klarte ikke å trenge gjennom kosovarene på tampen. I stedet var det Enis Bytyqi som ble helten for Kosovo. Han hamret ballen i hjørnet fra skrått hold tre minutter før full tid, og Norge maktet ikke å svare. Dermed endte det med et surt ettmålstap.

Norges neste kamp i gruppe 5 er hjemme mot Israel tirsdag.

