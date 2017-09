Aleesami ble priset vekk fra overgang

sport

Det ble en spennende oppladning til fredagens 2-0-seier mot Aserbajdsjan for Palermo-backen.

Laget fra Sicilia rykket ned fra Serie A i våres. Det satses heftig for umiddelbar retur til toppdivisjonen, og da satte Palermo foten ned da Sassuolo ønsket å sikre seg den norske venstrebacken før sommervinduet ble stengt.

– Jeg har vært koblet til mange klubber og vet at det har vært mye interesse, men jeg vet at Palermo samtidig har priset meg ut (av markedet) fordi de setter pris på meg. Det er også litt kult, for det er snakk om en fin klubb. Det skal være en Serie A-klubb, men vi rykket ned i fjor. Nå skal vi opp igjen, sier Aleesami til NTB.

– Det ble ikke noe klubbskifte. Da får man bare nullstille og fokusere på landslaget, og ha fullt fokus på Palermo når jeg kommer hjem igjen etter ligapausen, sier Oslo-gutten.

Respekterer kontrakten

– Vet du hvor mye Palermo krevde for deg?

– Det avhenger av hvilke klubber som kom på banen. Det er detaljer jeg ikke sitter på, sier Aleesami etter Norges første seier under Lars Lagerbäck.

Aleesami sprudlet etter seieren på Ullevaal. Han bedyret at han ikke er skuffet over at det blir en sesong i italiensk 2. divisjon.

– Jeg vet at Sassuolo forhørte seg, men klubben svarte at jeg ikke var til salgs. Jeg er absolutt ikke skuffet, og jeg respekterer kontrakten. Jeg kan absolutt si at jeg ikke angrer på at jeg signerte for Palermo i fjor. Da var det det eneste jeg ville, selv om mange andre ville ha meg. Jeg har hatt en fin tid og fikk mange kamper i Serie A. Nå skal vi opp igjen der vi hører hjemme, sier den offensive backen.

Han var sentral da Norge gikk opp i 2-0 fredag. Aleesami kom fram på venstresiden og forsøkte å finne Aleksander Sørloth. Innlegget styrte gjestenes kaptein Rashad F. Sadygov i eget mål.

– Jeg er en ganske ærlig person, og jeg forsøkte å slå innlegg, ikke score selv. Det var godt å få drept kampen. Vi trykket dem hjem etter 2-0, sier Aleesami.

Positiv boost

Norge har slitt voldsomt med å vinne kamper de siste årene. Fredagens seier var den første under Lars Lagerbäck etter ett tap og to uavgjorte kamper.

– Du får absolutt en drive av denne seieren. Vi har hatt en veldig god stemning på og utenfor banen under denne samlingen. Vi har jobbet steinhardt og får en positiv boost etter denne seieren, men vi må nullstille og være ydmyke når vi møter de regjerende verdensmesterne fra Tyskland mandag, sier Aleesami.

– Det er alltid kult å spille mot de beste i verden. Om det er Müller på høyresiden, eller hvem det blir, så er det mange stjerner jeg skal møte på min side, sier Aleesami etter sin 15. A-landskamp.

Norges store profil fredag var Joshua King, som senest denne uken fikk kritikk da Erik Thorstvedt mente nordmannen hadde hatt flaks som scoret 16 mål i Premier League sist sesong.

– Han er kraftfull, rask, mister ikke ballen og klarer å dra av motspiller med ball. Joshua har utviklet seg, er full av selvtillit og bruker fysikken sin. Det er kult å se etter mange år med skader her og der og kritikk. Nå svarer han med å spille fotball, lyder rosen fra Aleesami.

(©NTB)