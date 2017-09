Coutinho-scoring i Brasils niende strake kvalifiseringsseier

sport

25-åringen har ikke spilt for Liverpool så langt i den nye sesongen. Den offisielle forklaringen har vært at han har slitt med en vond rygg, men det har ikke vært noen hemmelighet at Coutinho har ønsket seg en overgang til Barcelona.

Liverpool har nektet plent å selge sin brasilianske juvel. Torsdag døyvet han skuffelsen ved å spille en glitrende annen omgang for et ustoppelig Brasil-lag i den søramerikanske VM-kvalifiseringen.

Coutinho kom innpå etter en drøy time, og i underkant av 20 minutter senere hadde han plassert ballen i nettmaskene. Han scoret 2-0-målet etter et vakkert forarbeid av Manchester City-stjernen Gabriel Jesus.

Stor luke

Barcelonas nyervervelse Paulinho ga brasilianerne ledelsen med et skudd fra kort hold etter et hjørnespark i det 70. minutt.

Brasil har for lengst sikret seg billett til neste års VM-sluttspill i Russland. Med sin niende strake kvalifiseringsseier kan heller ingen frata laget førsteplassen. Det skiller hele elleve poeng ned til toer Colombia med tre kamper igjen å spille.

Det er de fire beste lagene som går direkte til VM. Femteplassen gir muligheten til å ta seg til sluttspillet gjennom et interkontinentalt omspill.

Bak Brasil er det svært tett. Kun fem poeng skiller Colombia (25) og Ecuador (20) på åttendeplass, og det er kun to poeng mellom colombianerne og femteplasserte Argentina.

Sistnevnte måtte nøye seg med 0-0 borte mot Uruguay. Luis Suárez var tilbake fra en kneskade raskere enn ventet, men Barcelona-stjernen klarte ikke å sikre seier for hjemmelaget. Uruguay er nummer tre på tabellen, ett poeng bak Colombia.

Kjempesmell for Chile

Chile gikk på sin side på et stygt 0-3-tap hjemme mot Paraguay. Alexis Sánchez fikk til svært lite og var knapt synlig for vertene. Arsenal-stjernen fikk ikke gjennomslag for sitt ønske om en overgang til Manchester City.

Paraguay tok ledelsen etter et selvmål av Arturo Vidal etter 24 minutter. Deretter økte Victor Caceres til 2-0 tidlig i annen omgang, mens Richard Ortiz scoret kampens siste scoring helt på tampen.

Chile ligger på fjerdeplass med sine 23 poeng etter 15 kamper.

(©NTB)