Rooney arrestert etter fyllekjøring

Rooney skal ha vært på vei hjem fra en fest da han ble vinket inn av politiet i Cheshire, melder The Mirror. Der bor Rooney sammen med kone og barn. Kona venter for øvrig deres felles barn nummer fire.

Tidligere på kvelden ble Rooney observert mens han tok en selfie med cricketspilleren Jack McIver i en bar i Alderley Edge.

McIver delte bildet av de to på Instagram rundt kl. 22 norsk tid torsdag kveld.

Både BBC og Sky Sports melder om den samme episoden litt senere fredag. Politiet bekrefter at Rooney er siktet for kjøring med promille i blodet. Han er løslatt mot kausjon og må møte i retten i Stockport 18. september.

– Personen ble arrestert like etter klokka 02 fredag morgen etter at vedkommende ble stoppet i sin VW boble. Han siktet for å ha kjørt bil med en promille over den vedtatte grensen, heter det i meldingen fra politiet.

31-åringen annonserte at han ga seg med landslagsspill sist uke, og derfor er han heller ikke med til Malta der England spiller fredag kveld.

Everton-spilleren er Englands mestscorende gjennom tidene med 53 mål på 119 kamper.

Rooney skiftet til Everton i sommer etter 13 år hos Manchester United.

(©NTB)