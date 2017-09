Tarik Elyounoussi klar for FK Qarabag: – Spennende

sport

Klubben fra Aserbajdsjan bekreftet avtalen på Twitter og på eget nettsted tidligere fredag. 29-åringen kommer på lån fra grekerne ut sesongen.

– Det er en veldig veldreven og profesjonell klubb. Baku er dessuten en fin by. Jeg elsker å oppleve nye kulturer og nye land, så dette blir spennende for meg, sa Elyounoussi til NTB etter fredagens landskamp mellom Norge og Aserbajdsjan.

– Positivt

– Dette (overgangen) er positivt for Tarik, sa landslagssjef Lars Lagerbäck i et intervju vist på TV Norge etter 2-0-seieren mot Aserbajdsjan. Elyounoussi kom innpå 73 minutter ut i oppgjøret på Ullevaal fredag.

– Nå kommer han jo til en klubb som spiller mesterligafotball også. Det er en bra erfaring for både ham og landslaget, la svensken til.

Qarabag skal nemlig spille mesterligafotball denne høsten. Laget havnet i gruppe med Chelsea, Atlético Madrid og Roma. Dét blir en tøff oppgave for Elyounoussi og co.

Mesterligadrøm

– Det blir spennende å spille i mesterligaen. Det har vært en drøm for meg fra jeg var liten. Mesterligadeltakelsen var avgjørende for at jeg valgte Qarabag, sa Elyounoussi.

Hans nye klubb kunngjorde nyheten underveis i landskampen på Ullevaal.

– Jeg visste ikke om alt var hundre prosent klart før etter kampen. Men flere av Qarabag-spillerne på Aserbajdsjan ønsket meg velkommen til klubben allerede under oppvarmingen, sa Elyounoussi humrende.

Tidligere Rosenborg-, Hoffenheim- og Heerenveen-spiller Elyounoussi startet på benken i Norges VM-kvalifiseringskamp mot nettopp Aserbajdsjan fredag. Han har slitt med lite spilletid i Olympiakos den siste tiden, men nå får han muligheten til å vise seg fram på toppnivå i Aserbajdsjan og blant den europeiske eliten.

