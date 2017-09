Stefan Johansen: – Jeg synes folk svartmaler det som skjedde under Per-Mathias

sport

Norge hadde ingen problemer med å slå Aserbajdsjan 2–0 fredag. Landslaget fremstår tryggere og mer kompakt enn på lenge. Slik forklarer landslagskapteinen forskjellen på Høgmo og Lagerbäck:

– Per hadde sin stil, Lars har en litt annen. Vi kjøpte det Per-Mathias sa, men var kanskje ikke gode nok til å utføre det. Lars sin stil handler mer om å være organisert og vanskelig å bryte ned. Det skal være korte avstander mellom lagdelene, sier Johansen.

Han hadde god kontroll på sentral midtbane sammen med kometen Sander Berge.

– Jeg snakket med Sander om det etter kampen. Vi har begynt å kjenne hverandre. Det er godt å kjenne et samarbeid der Lars er veldig opptatt av at vingene og backene skal samarbeide, og at vi to sentralt på midtbanen skal jobbe i lag med spissene. Det begynner vi allerede å kjenne i kroppen. Alle skal kjenne sin posisjon så godt at det går naturlig, sier Fulham-spilleren.

Var et kvarter unna

Så spørsmålet som Johansen innrømmer er vrient: – Opplever du at det er tydeligere hvem som skal spille hvor og sammen, mens dere tidligere byttet mer og også stilte uten en klar spiss som mot Ungarn i EM-omspillet?

– Det er et vanskelig spørsmål. Jeg synes Per-Mathias var veldig tydelig på det han ville, og jeg synes folk svartmaler det som skjedde under han. Vi var et kvarter unna å vinne gruppen mot Italia og Kroatia. Det er små marginer, svarer Johansen.

– Det ble en negativ greie da vi fikk en playoff-motstander alle følte vi skulle slå. Vi var nært på, men vi må tørre å si at etter den kvaliken har det ikke vært bra nok. De valgte å skifte trener, og Lars har gjort en veldig god jobb, men jeg kommer aldri til å stå her og prate negativt om Per-Mathias. Jeg hadde en bra tid under han. Jeg håper det samme skjer under Lars, så får vi bare se om vi får bedre resultater, sier den tidligere Strømsgodset-spilleren.

Peker på spillerne

Johansen mener kritikken i større grad må rettes mot spillerne selv.

– Per blir sittende igjen med Svarte-Per. Det er først og fremst vi spillerne som må tørre å si at vi ikke har prestert. En trener kan aldri gå ut på gresset og spille for elleve mann. Jeg skal være den første til å innrømme at da vi fikk kvalikkampene mot Ungarn, kom jeg aldri opp på det nivået jeg forventer av meg selv.

– Det er spillerne det står på til sjuende og sist. Vi er ydmyke i denne gruppa. Vi vet når vi spiller bra og dårlig. Per-Mathias fikk alt (kritikken, men slik er fotballen, fortsetter Johansen.

Lagerbäck fikk sin første seier som norsk landslagssjef i forsøk nummer fire.

– Av og til kan det være positivt å få en utskiftning. Nå har det vært utrolig positivt for oss, sier midtbanespilleren om trenerskiftet.

