Svan mener Johaug fikk riktig straff

Tirsdag forrige uke satt Johaug oppløst i tårer på hotell Steger-Dellai i Seiser Alm, dagen etter at hun hadde fått vite at Idrettens voldgiftsrett (CAS) økte utestengelsen hennes til 18 måneder. Hun ble dømt til 13 måneder da saken ble behandlet i Norge. Dermed er det klart at Johaug mister OL neste år.

– Enkelte sier hun fikk en for tøff straff, men det mener ikke jeg, sier Svan i et intervju med Expressen.

– Jeg har ikke ønsket å kommentere dette tidligere, men nå er alt avgjort. Derfor kan jeg si at jeg mener regler er til for å følges. Hvis ikke hadde det vært liten vits i å ha dem, legger Svan til.

Han blir ikke overrasket om Johaug vender tilbake til verdenstoppen i langrenn.

– Hun var jo enormt overlegen, så jeg tror ikke det er en umulighet at hun kommer tilbake. Men hun kommer til å ha mistet en del når hun eventuelt er tilbake. Noe annet ville være merkelig, poengterer Svan.

Sesongstart nærmer seg, men langrennslegenden bruker lite energi på akkurat det.

– Jeg bryr meg ikke så mye. Det er sikkert mange som tror at jeg følger langrenn med argusøyne, men slik er det absolutt ikke, røper Svan.

Én ting er han imidlertid klar for å følge tett.

– Når OL går i gang er det vanskelig å la være å følge med, sier svensken.

