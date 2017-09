sport

– Tyskland kunne stille tre ulike lag uten at styrken endres noe særlig, sier Lars Lagerbäck om bredden hos mandagens motstander. Men Norge har hatt fire og et halvt lag på dommerkortet så langt i VM-kvalifiseringen. Styrken har definitivt variert.

Sigurd Rosted ble fredag den 49. norske spilleren som har vært i kamptroppen til en av de så langt sju kampene i denne kvalifiseringen. 30 av spillerne har vært på banen.

Lagerbäck har gjentatte ganger sagt at han vil ha en ganske smal stamme med spillere å bygge det norske landslaget rundt, og at den begynner å settes. Likevel er det en vei å gå. Bare sju mann har spilt minst halvparten av minuttene i kvalifiseringen så langt.

Rune A. Jarstein er alene om å ha spilt hvert minutt, og den eneste som har hatt spilletid i alle sju kamper. Haitam Aleesami er mest brukte utespiller. Han har spilt hvert minutt unntatt den kampen han var utestengt fra (Lagerbäcks debut i Nord-Irland).

Joshua King og Stefan Johansen er de to andre med spilletid i seks kamper, mens Even Hovland (ikke med nå) og Jonas Svensson har startet fem hver.

Spillerne

Dette er alle som har vært med for Norge i VM-kvalifiseringen (fire kamper under Per-Mathias Høgmo, tre under Lars Lagerbäck), rangert etter spilte minutter (tallene i parentes angir antall kamper fra start/som innbytter/som ubenyttet reserve):

* 630: Rune A. Jarstein (7/0/0)

* 540: Haitam Aleesami (6/0/0)

* 491: Joshua King (6/0/0)

* 450: Even Hovland (5/0/1)

* 448: Jonas Svensson (5/0/2)

* 417: Stefan Johansen (5/1/0)

* 360: Håvard Nordtveit (4/0/1)

* 283: Adama Diomande (2/3/0)

* 270: Mohamed Elyounoussi (3/0/0)

* 255: Markus Henriksen (4/0/0)

* 246: Alexander Tettey (3/0/1)

* 232: Jo Inge Berget (3/2/2)

* 223: Per Ciljan Skjelbred (3/0/0)

* 210: Ole Selnæs (2/1/0)

* 196: Sander Berge (2/1/0)

* 188: Mats Møller Dæhli (1/3/0)

* 182: Omar Elabdellaoui (2/1/0)

* 180: Stefan Strandberg (2/0/2), Jørgen Skjelvik (2/0/0), Tarik Elyounoussi (2/2/2)

* 148: Gustav Valsvik (1/1/1)

* 139: Alexander Sørloth (1/3/0)

* 132: Alexander Søderlund (2/0/1)

* 90: Veton Berisha (1/0/1), Vegard Forren (1/0/0)

* 70: Pål André Helland (1/0/1)

* 32: Tore Reginiussen (1/0/1)

* 24: Ruben Yttergård Jenssen (0/1/3), Martin Samuelsen (0/1/2)

* 20: Bjørn Maars Johnsen (0/1/1)

Disse har sittet på benken i VM-kvalifiseringen uten å spille:

* Ørjan Nyland (6), André Hansen (4), Sten Grytebust (3), Mathias Dyngeland (1) – Vegard Eggen Hedenstad (3), Martin Linnes (3), Ruben Gabrielsen (2), Jonathan Parr (2), Fredrik Midtsjø (2), Anders Trondsen (2), Birger Meling (2), Mohammed Abdellaoue (1), Magnus Wolff Eikrem (1), Thomas Rogne (1), Anders Konradsen (1), Fredrik Semb Berge (1), Ohi Omoijuanfo (1), Per Egil Flo (1), Sigurd Rosted (1).

