Hegerberg med fire mål i serieåpningen

Tidligere i uken kom beskjeden om at en av verdens beste spillere på kvinnesiden ikke lenger vil spille på det norske A-landslaget.

Landslagsboikotten har dominert nyhetsbildet i en ukes tid. Hegerberg har krevd flere endringer på kvinnelandslaget.

Partene sto steilt mot hverandre med stadig spissere uttalelser i dagen etter at landslagsavhoppet ble kjent.

Nå må Norge klare seg uten 22-åringen. Det kan bli et tungt frafall for fotballforbundet, for Hegerberg var ustoppelig da Lyon slo Rodez Aveyron i den franske toppserien hele 7-0 søndag.

Den norske jenta scoret hele fire mål, tre av dem før pause.

