Löw med samme formasjon mot Norge?

sport

To spisser og bare en defensiv midtbanespiller er uvant kost for et tysk landslag som er vant til å framstå i 4-2-3-1-formasjon. Bruken av Thomas Müller som hengende spiss ble også heftig kritisert etter kampen i Praha, som endte med en knepen tysk 2-1-seier.

I et intervju med Tysklands fotballforbunds nettsted sa Löw at han ikke angrer på taktikken, selv om han ikke var tilfreds med utførelsen.

– Jeg valgte formasjonen bevisst. Jeg ville ha både to spisser og to 10-ere i Mesut Özil og Thomas Müller, fordi jeg visste at Tsjekkia ville legge seg lavt og satse på kontringer. Problemet var at vi ikke slo mange nok gjennombruddspasninger bakfra. Av spillerne framme var Timo Werner den eneste som utfordret bakrom. Alle de andre bare møtte, sa Löw.

Samme mot Norge

Han ble spurt om han i kampen mot Norge vil gå tilbake til den normale oppstillingen med to defensive midtbanespillere.

– Vi må framstå offensivt også mot Norge, og mye avhenger av løpene som gjøres fra midtbanen. Jeg vet ikke om vi har behov for to «seksere». Mot et så defensivt lag kan det føre til at man kommer mindre fram, sa Löw.

Om han ikke bytter formasjon så akter han å endre i laget.

– Det blir sikkert en endring eller to til kampen i Stuttgart. Det planla jeg allerede før kampen i Tsjekkia. For noen av spillerne som ikke er helt i kamprytme blir det litt mye å spille to kamper på fire dager, sa han.

– Stillingen på tabellen gir meg også sjansen til å bytte litt.

Tre jevngode lag

Bytte har Löw gjort mye i kvalifiseringen. I Praha ble Matthias Ginter og Antonio Rüdiger spiller nummer 35 og 36 som har vært på banen for Tyskland i løpet av sju kvalifiseringskamper.

Han har altså sannet Lars Lagerbäcks ord om at Tyskland kan stille tre jevngode lag. Alle de sju kampene er vunnet, med total målscore 29–2.

I begge kamper mot San Marino har Löw gitt de fleste stjernene fri og mønstret tilnærmede ungdomslag. 11 av de benyttede spillerne har vært på banen bare mot San Marino, i kamper Tyskland vant 8–0 (borte) og 7–0 (hjemme).

Tysklands lag i Tsjekkia (4-1-3-2): Marc-André ter Stegen–Joshua Kimmich, Mats Hummels, Matthias Ginter, Jonas Hector–Toni Kroos–Julian Brandt (Antonio Rüdiger fra 61.), Thomas Müller, Mesut Özil–Lars Stindl (Julian Draxler fra 67.), Timo Werner (Emre Can fra 79.).

(©NTB)