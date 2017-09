Lagkapteinen usikker mot Tyskland

sport

– Jeg har fått en reaksjon i lysken etter noen av kampene de siste ukene, og den etter Aserbajdsjan-kampen var litt sterkere enn ellers. Jeg tok det rolig i dag, så får vi se hvordan det blir mandag, sa han til NTB.

– Av og til må man lytte litt til kroppen. Vi må huske at det er over 40 kamper igjen med Fulham, og forhåpentligvis også flere landskamper. Det er viktig å bruke hodet, men jeg har veldig lyst til å spille og håper selvfølgelig at jeg blir klar.

De 22 andre i troppen gjennomførte en timelang økt på stadion i Stuttgart søndag middag. Landslagskapteinen var ute på gresset en periode, men bare som tilskuer iført joggesko.

Håper på friskmelding

– Det medisinske apparatet mente at det var best om Stefan ikke trente i dag, men det er godt mulig at han kan spille mandag, sa landslagssjef Lars Lagerbäck.

Stefan Johansen og Sander Berge utgjorde en sterk duo sentralt på midtbanen mot Aserbajdsjan, men usikkerheten rundt kapteinen blir litt mindre kritisk ved at Ole Selnæs er disponibel igjen etter sin lange utelukkelse og klar til å rykke inn i laget.

Blir Johansen klar, har Lagerbäck et uttaksproblem.

– Det er fint å ha så mange gode spillere som mulig i konkurranse om plassene. Som trener er det mitt ansvar å velge de rette. Det kan være vanskelig, men mest er det en positiv ting, sa svensken.

Sier fra

Det er bare to kampfrie dager mellom VM-kvalifiseringskampene mot Aserbajdsjan og Tyskland. Det er ikke mye med tanke på restitusjon.

– Nei, men jeg holdt på sånn med Fulham i hele fjor. Slik sett er jeg vant til det, men jeg må som sagt lytte til kroppen. Er jeg ikke 100 prosent så går jeg og sier fra. Da er det bedre at en annen kommer inn, forsikret Johansen.

Han la ikke skjul på at det frister å lede Norge ut på banen til poengkamp mot Tyskland på en fullsatt arena i Stuttgart.

– Det skal det ikke være noen tvil om. Det er ikke hver dag vi får lov til å spille sånne kamper, og det kribler i beina.

(©NTB)