Landslaget fra Tyskland til 3. divisjon

Norges VM-håp har i praksis lenge vært ute, og normalt ville blikket heves mot neste EM-kvalifisering. Men ikke ennå, for den starter først i 2019. Først skal Norge delta i UEFAs nye nasjonsliga.

Der blir det spill i fire divisjoner. Lagene rangeres ut fra sine resultater i de tre siste kvalifiseringene og de to siste gjennomførte sluttspillene (VM 2014, EM 2016, VM-kvalifiseringen til 2018), og Norge har ikke gjort det bedre enn at laget havner i C-divisjonen.

Etter at alle lag unntatt Kroatia og Kosovo har spilt sju av ti VM-kvalifiseringskamper er Norge på 34.-plass blant Europas 55 landslag. Det betyr at det norske laget ligger an til å seedes på nivå tre i trekningen for 3. divisjon.

Avstanden til lagene på plassene foran er ikke større enn at noen gode resultater i de tre siste kampene (mot Tyskland, San Marino og Nord-Irland) kan løfte Norge til en høyere seedingsgruppe, men det er for langt fram til å klatre til B-divisjonen.

Det blir grupper med tre lag i A- og B-divisjonen, grupper med fire lag i C- og D-divisjonen (unntatt én C-gruppe med tre lag).

Rangeringen

Ifølge footballseeding.com er dette stillingen etter lørdagens kamper:

A-divisjonen, nivå 1: Tyskland, Portugal, Belgia, Spania. Nivå 2: England, Sveits, Italia, Frankrike. Nivå 3: Russland, Polen, Kroatia, Island.

B-divisjonen, nivå 1: Slovakia, Ukraina, Wales, Østerrike. Nivå 2: Nederland, Nord-Irland, Sverige, Irland. Nivå 3: Bosnia-Hercegovina, Ungarn, Tyrkia, Tsjekkia.

C-divisjonen, nivå 1: Romania, Danmark, Albania, Slovenia. Nivå 2: Skottland, Montenegro, Hellas, Serbia. Nivå 3: Bulgaria, Norge, Israel, Kypros. Nivå 4: Finland, Litauen, Hviterussland.

D-divisjonen, nivå 1: Estland, Aserbajdsjan, Georgia, Armenia. Nivå 2: Makedonia, Latvia, Færøyene, Luxembourg. Nivå 3: Moldova, Kasakhstan, Liechtenstein, Malta. Nivå 4: Andorra, San Marino, Gibraltar, Kosovo.

Endelig divisjonsfordeling og seeding blir klar først etter kvalifiseringskampene i oktober.

Gulrot

Lagene i nasjonsligaen skal fra september til november 2018 spille om opp- og nedrykk. De beste lag fra hvert nivå som ikke lykkes i den påfølgende EM-kvalifiseringen får dessuten en ekstra sjanse til å løse EM-billett gjennom et omspill.

Alle gruppevinnere rykker opp en divisjon, mens alle som ender sist i sin gruppe (unntatt D-divisjonen) rykker ned. Rekkefølgen etter gruppespillet vil avgjøre seeding til trekningen av EM-kvalifiseringen i 2019.

Gruppevinnerne i A-divisjonen gjennomfører i juni 2019 et sluttspill om å bli nasjonsligamester.

Etter EM-kvalifiseringen får de fire beste ikke-kvalifiserte lagene i hver divisjon i nasjonsligaen sjansen til å spille om én EM-plass. Det skjer i mars 2020 og resulterer i at hver divisjon får ett ekstra lag i EM-sluttspillet.

Før Lars Lagerbäcks landslag skal spille om sluttspillplass må laget altså spille om opprykk, fra 3. divisjon. Og det er viktig å lykkes.

