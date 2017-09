Nå får midtbanen hjelp av spissene

sport

Stefan Johansen er tydelig på at den nye spissduoen på topp for Norge bedrer arbeidsvilkårene for midtbanen.

– Du ser at «Josh» er en klassespiss. Det har vært mye greier denne uken med «flaks» og alt det der. Det er bare tull. For meg, når en spiss scorer 16 mål i verdens beste liga, får du som nordmann heller gå ut og si at det er en fantastisk prestasjon, sier Johansen.

Før møtet med Aserbajdsjan ble det storm etter at Erik Thorstvedt mente Kings mål kom som følge av «flaks». Det likte Bournemouth-spissen dårlig, og Oslo-gutten tok igjen med ekspertene.

– Mot Aserbajdsjan viser King at han er en klassespiller også her på landslaget, hvor han har helt andre lagkamerater med seg. Det sier vel litt, når han er så god for flere lag. Det er ikke bare offensivt heller, men også defensivt. Han og Sørloth var gode. Jeg tror ikke stopperne til Aserbajdsjan syntes det var så gøy å stå og forsøke å bryte mot dem. De hjelper dessuten Sander (Berge) og meg mye i det defensive. Vi får ikke så mye å dekke som tidligere. Er de late der framme, får vi mye mer trøbbel. Nå jobber spissene steinhardt defensivt, og det er da også planen til Lars, sier Johansen ivrig.

– Jeg har ikke satt meg så mye inn i kritikken fra Thorstvedt, men i mine øyne er Joshua King en klassespiss. De har virkelig fått opp øynene for ham i England. Lagkameratene kom bort til meg da de fant ut at han er norsk. Folk får mene hva de vil. Jeg har alltid min mening, «Josh» sin. Alle skal få ha meninger, men jeg tror egentlig ikke at Josh bryr seg om kritikken, sier Johansen.

Etterlengtet optimisme

Seieren mot Aserbajdsjan skapte en etterlengtet optimisme rundt et A-landslag som knapt har vunnet fotballkamper. Nå venter en langt mer vrien motstander, nemlig verdensmester Tyskland.

– De er et ballbesittende lag, men jeg håper at vi kan gjøre mye av det samme som vi gjorde mot Aserbajdsjan, som jeg tror reiser hjem og tenker på at det var vanskelig for dem å bryte oss ned de gangene de hadde ballen.

– Tyskland er kanskje verdens beste fotballandslaget, men da får vi en god test på hvor vi står med tanke på organiseringen som Lars (Lagerbäck) har innført. Selv om VM-kvaliken er kjørt, er det verdifulle kamper for oss. Kampene er den beste treningene. Vi skal få entusiasmen tilbake i det norske folk. Det fortjener dem, sier Fulham-spilleren.

Oser autoritet

Det er liten tvil om at den etterlengtede seieren mot Aserbajdsjan løftet selvtilliten i en tropp som har opplevd mye motgang.

– Fotball handler enormt mye om det mentale. Det å gå lang tid uten å vinne kamper er tøft. Det er klart det smaker godt, også måten vi gjør det på mot Aserbajdsjan. Det eneste de skaper, gir vi dem selv. Luker vi vekk det, hadde kampen vært veldig solid. Vi har tatt store steg etter at Lars kom inn, men vi vet at vi har en vei å gå. Vi skal prøve å få med oss et godt resultat mot verdens beste landslag. Det blir en test på hvor vi står. En som dette gir selvtillit, uansett om vi møter Tyskland eller San Marino i den neste kampen, mener Johansen.

Tryggheten hos sluttspillgarantisten Lagerbäck har gått «rett hjem» hos spillerne.

– Lars er roligheten selv. Alle spillerne har enorm respekt for det han har gjort med Sverige og ikke minst Island, som er det ferskeste eksempelet. Det oser autoritet av han. Og han vet hvordan han vil organisere oss, slik at vi blir vanskelig å bryte ned. Det skal ikke bli lett å slå oss framover, sier Johansen.

(©NTB)