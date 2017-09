Selnæs endelig klar for landslaget igjen

sport

Fire landskamper og nesten ett år har gått siden midtbanespilleren ble idømt fire kampers karantene. Han ble straffet for å gi dommeren det glatte lag i spillertunnelen etter 0-1-tapet mot Aserbajdsjan i Baku 8. oktober i fjor.

Selnæs måtte være tilskuer til 2-0-seieren mot nettopp Aserbajdsjan fredag, men kan potensielt ikle seg landslagsdrakt igjen mot Tyskland mandag.

– Det gleder jeg meg til selvfølgelig. Det har vært kjipt å se på kamper og det begynner jeg å bli ganske lei av, så nå har jeg lyst til å være med jeg også, sa Selnæs til NTB.

I motsetning til Norges sentrale midtbaneduo som startet mot Aserbajdsjan, stortalentet Sander Berge og kaptein Stefan Johansen, som fikk vise seg fram med flagget på brystet, må Selnæs håpe at landslagssjef Lars Lagerbäck har lagt merke til hans prestasjoner i Saint-Étienne.

Landslagssjefen tenker belastning

– Jeg har levert bra i Frankrike og har hatt en bra start på sesongen sammen med laget mitt. Jeg er hvert fall i god form, men det er også flere midtbanespillere som er det, så det får være Lars (Lagerbäck, landslagssjef) som får knekke den nøtta om hvem han skal bruke. Jeg har hvert fall gjort det jeg kan med å spille godt, så får vi se, sa Selnæs.

Lagerbäck sa lørdag at han vil tenke belastning når han tar ut laget med bare to dager mellom kampene.

– Vi har våre tanker, men vi må se hvordan spillerne henter seg inn. De jobbet riktig hardt fredag, og to dager mellom kamper er ikke mye for fotballspillere. Jeg kan ikke svare om startelleveren, sa svensken.

Berge får utfordrer

Sander Berge fikk 90 minutter på sin gamle hjemmebane Ullevaal. Han ønsker konkurransen velkommen, selv om han gjerne vil starte mot Tyskland.

– Man ønsker å spille hver kamp selvfølgelig, men tøffere konkurranse er alltid bra og viser at vi har en god bredde i laget. At Selnæs er klar igjen er bare bra, sa Berge til NTB.

– Uansett hvordan man vrir på det, er det bra for landslaget at det er konkurranse og flere gode spillere å velge mellom, svarte Selnæs.

Med eller uten 23-åringen på banen fra start skal Norge uansett bryne seg på verdensmester og gruppeleder Tyskland.

– Jeg tenker at det blir veldig tøft. Men jeg tenker samtidig at det er en kamp vi kan slippe ned skuldrene litt og være i angrepsposisjon. Får vi med oss et resultat der blir det nesten som en bonus, for det er ingen som tror på oss.

– Vi reiser ned dit og har troen selvfølgelig, hvis ikke kunne vi holdt oss hjemme. Vi har troen på at vi kan få med oss poeng, og vi gleder oss selvfølgelig og det er alltid artig å kunne slå nedenfra. Det er en kul kamp å spille, avsluttet den tidligere Rosenborg-spilleren.

