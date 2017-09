Svenskene slo tilbake med utklassingsseier og fikk sensasjonell hjelp fra Luxembourg

sport

Og VM-håpet steg ytterligere da Frankrike bare klarte 0-0 mot miniputten Luxembourg. For første gang siden 1914 klarte Luxembourg uavgjort mot "Les Bleus".

Går alt svenskenes vei, blant annet med seier mot Luxembourg i oktober, kan Sverige også tåle tap mot Nederland i kampen om 2.-plassen bak favoritten Frankrike.

Emil Forsberg rundet keeper og sendte svenskene i tet etter 18 minutter. Ikke lenge etterpå doblet Christoffer Nyman til 2-0 med et hardt skudd, mens Marcus Berg enkelt trillet inn gjestenes tredje nettkjenning åtte minutter før pause.

I sluttminuttene rundet kaptein Andreas Granqvist av det hele med en sikker straffescoring. Kampen ble en lett reise for Sverige. Hviterusserne bød på mye slett forsvarsspill i Borisov.

Forsberg var et tverrliggertreff unna å bli tomålsscorer. Fra 30 meter dunket RB Leipzig-proffen et frispark i aluminiumen etter en snau halvtime.

Like etter fikk Sergej Tsjernik et ublid møte med Nymans kne. Blodet rant tydelig nedover pannebrasken til hjemmelagets sisteskanse. Nyman fikk gult kort for forseelsen.

Håp

Før helgen gikk Sverige på et surt 2-3-tap i bortemøtet med Bulgaria. Nederlaget gjør at Janne Anderssons menn får det tøffere med å ta seg direkte til neste års VM-sluttspill i Russland.

Men med søndagens trepoenger lever fortsatt håpet om å snyte Frankrike for førsteplassen i gruppe A. Begge står med 16 poeng, men franskmennene vil høyst trolig skaffe seg en tre poengs luke igjen etter hjemmekampen mot Luxembourg.

Det er kun gruppevinneren som blir direktekvalifisert til VM. Via et omspill får åtte av ni toerlag senere i høst kjempe om de fire siste sluttspillbillettene.

Viktig trepoenger

Nederland har slitt tungt etter VM-bronsen i 2014. «Oranje» klarte ikke å kvalifisere seg til fjorårets EM, og de har ikke sett bra ut i den pågående kvalifiseringen heller. Søndag tok nederlenderne en livsviktig 3-1-seier hjemme mot Bulgaria.

Davy Pröpper scoret vertenes første og siste mål. Veteranen Arjen Robben kom også på scoringslista i Amsterdam. Det ble spenning da Georgi Kostadinov reduserte etter 69 minutter, men Pröpper trygget seieren da han gjorde 3-1 ti minutter før slutt.

Frankrike leder gruppe A med sine 17 poeng, ett mer enn Sverige. Nederland har 13 poeng, mens firer Bulgaria står med 12. Luxembourg har tatt fem poeng på åtte kamper. Det samme har jumbo Hviterussland.

