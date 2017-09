Wenger gir ikke opp Lemar-jakten

sport

London-klubben jobbet på spreng for å sikre seg 21-åringen i siste liten, men overgangen ble aldri noe av.

– Jeg ønsket å hente ham, men han valgte å bli værende i Monaco. Vi vil komme tilbake til ham, sa Wenger da han i helgen gjestet det franske TV-showet Téléfoot.

De siste dagene er det blitt spekulert i at Arsenal var villig til å punge ut et enormt pengebeløp for å få kloa i Lemar. Wenger bekreftet lørdag at klubben la inn et bud på over 900 millioner kroner.

– 100 millioner euro for Lemar? Ja, det er sant, opplyste franskmannen.

Lemar var ikke den eneste Monaco-spilleren Wenger hadde lyst til å hente. Kylian Mbappé var også på ønskelisten, men prislappen var i det drøyeste laget. Nylig ble unggutten klar for Paris Saint-Germain på lån med en kjøpsopsjon på hele 1,6 milliarder kroner.

– 180 millioner euro er for mye for oss. Han kan bli den neste Pele. Det finnes ingen begrensninger for hvor god han kan bli. Han er bare 18 år og vil bli sterkere, sier Wenger.

