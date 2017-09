Delaney tremålscorer i ny dansk storseier

sport

– Han har hatt en meget, meget fin weekend, sa Danmarks norske trener, Åge Hareide om Thomas Delaney til Eurosport etter kampen.

Kanskje ikke så rart, Delaney scoret hele tre mål mot Armenia mandag. I tillegg åpnet han scoringsballet i 4-0-seieren over Polen fredag.

Men det var hjemmelaget som kom best i gang i Baku mandag. Kun seks minutter var spilt da Ruslan Koryan fikk drømmetreff fra rundt 25 meter. Ballen fikk en perfekt dupp og føk inn i krysset bak en forfjamset Kasper Schmeichel i det danske målet.

De danske spillerne trengte kun ti minutter på å riste av seg sjokket. Etter 16 minutter headet Thomas Delaney inn et godt innlegg fra Henrik Dalsgaard, og lagene var like langt.

Før pause sendte Christian Eriksen Danmark opp i 2-1-ledelse med et frispark fra rundt 25 meters hold. Ikke bare ledet Åge Hareides menn kampen, på det tidspunktet toppet laget også gruppe E i VM-kvalifiseringen.

Kjedelig

Annen omgang startet tamt. Danmark var mest interessert i å holde på ball og lure Armenia framover i banen. De første 25 minuttene ble dermed innholdsløse.

– Når vi leder 2-1 til pause, spiller vi nok litt kjedelig i annen omgang fordi vi ikke lenger måtte jage et resultat, analyserte Åge Hareide etter kampen.

I det 71. minutt fikk så Danmark en kontring som burde ha resultert i 3-1-ledelse, men Nicolai Jørgensen slapp aldri ballen til Andreas Cornelius som sto alene på femmeteren. Armenia slapp med skrekken og var fortsatt med i kampen.

Punkterte kampen

Ti minutter før slutt punkterte Delaney kampen. Også det et langskudd fra i overkant av 20 meter. Etter å ha mottatt ballen og gitt den et par touch smalt Werder Bremen-spilleren ballen forbi den armenske keeperen. Skuddet var ikke uttakbart, men godt plassert.

To minutter på overtid fastsatte samme Delaney sluttresultatet til 4–1 med sin tredje scoring for kvelden etter en corner fra Christian Eriksen. Dermed har Åge Hareides mannskap scoret åtte mål i de to siste kampene.

– De to kampene viser at hvis vi flytter ballen riktig og kjemper, så blir vi meget målfarlige, og kan score mange mål, sa Hareide.

Danmark tok dermed tre viktige poeng med seg hjem.

Med seieren topper Åge Hareides mannskap sin gruppe i VM-kvalifiseringen med 16 poeng. Det er samme poengsum, men bedre målforskjell, som Polen. Polen møter Kasakhstan senere mandag.

Armenia ligger nest sist i gruppen med sine seks poeng.

(©NTB)