Jarstein: – Lenge siden jeg har følt meg så liten

sport

– Det er tungt. Det er lenge siden jeg har følt meg så liten. Vi er alle enige om at dette var flaut og pinlig, og det er bare å legge oss flate, sa han.

– Tyskland har blodtempo, det visste vi. Når vi ikke var på fra start så gikk det slik. Det gikk litt for sent i bevegelsene våre, i pasningene, i alt. De kjørte på med sitt tempo, og da er de verdens beste.

Forrige gang han spilte landskamp borte mot Tyskland (i 2009), holdt han buret rent og bidro til en norsk seier. Mandag var Norge sjanseløs, og kampen var punktert etter en halv omgang.

– Hadde jeg hatt dagen hundre prosent så kunne jeg kanskje fått hånden på en av headingene, men jeg må si at det var seks gode mål, sa han om avslutningene han slapp inn.

– Jeg hadde ingen god følelse etter en halv time og følte at det kunne gå veldig ille. Og det gjorde det jo også.

Han forstår godt at folk i Norge harselerer med landslaget etter tennisresultatet i Tyskland.

– Jeg skjønner godt at folk er negative. Vi fikk litt skryt etter kampen mot Aserbajdsjan, som er et lag vi skal slå, men vi visste at vi måtte opp flere hakk til denne kampen. Så gikk det slik, og folk skal få lov til å være skuffet og irritert. Dette var flaut, sa han.

Han regner med noen morsomheter også når han vender tilbake til klubbhverdagen i Hertha Berlin.

– Jeg får ta restitusjonsøkta i morgen med headset på, så jeg ikke hører hva de sier, sa han.

Bare tyn tror han ikke det vil bli.

– Jeg kommer nok til å få mange klemmer også, skal jeg si deg, for det er en fin gjeng.

(©NTB)