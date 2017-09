Jarsteins ønskereprise

sport

– Ja, i 2009. Det var debuten, eller comebacket, til Drillo, og det var en stor opplevelse. Jeg husker det godt. Det viser at det er mulig, sier Jarstein til NTB.

Åge Hareide kastet før juli 2008 inn håndkleet etter et helt år uten landslagsseier, og Egil «Drillo» Olsen ble hentet inn til sin annen periode som landslagssjef. Første oppgave var Tyskland i Düsseldorf, og Norge vant 1-0.

Motstanderen var fersk EM-sølvvinner, men Joachim Löws lag ble satt på plass. Christian Grindheim scoret kampens eneste mål, mens Jarstein holdt nullen mot et lag som blant annet inneholdt Mesut Özil og Mario Gomez fra dagens tyske tropp.

Jarstein er den eneste i den norske troppen i Stuttgart som kan fortelle de andre hvordan det føles å slå Tyskland borte.

– Jeg kan si til dem at det er en følelse man husker. Det var kjempegøy. Bare synd det ikke var en kvalifiseringskamp, sier han.

Nye steg

Mandag kveld er det derimot kvalifisering. Tyskland er regjerende verdensmester og kan med seier løse billett til VM-sluttspillet i Russland. Det skjer dersom Nord-Irland samtidig avgir poeng mot Tsjekkia.

Norge er ute av VM-dansen, men har tatt steg kamp for kamp under Lars Lagerbäck og ønsker å fortsette den utviklingen. Mot Aserbajdsjan holdt Norge nullen for første gang på halvannet år.

– Forsvaret klarte seg veldig bra. Det føltes trygt å stå bak der, sier Jarstein.

– Det var en del kamper siden sist vi holdt nullen, men de siste kampene har forsvarsspillet stort sett vært solid. Også i kampene mot Tsjekkia og Sverige var det tegn til bedring i hele laget. Mot Tyskland trenger vi at alle jobber sammen og at hver og en er solid.

Store kamper

Han ser fram til å møte tyskerne foran fullsatte tribuner i Stuttgart.

– Jeg gleder meg alltid til de store kampene. Jeg gleder meg for så vidt alltid til kamp, men de store kampene, både med Hertha Berlin og landslaget, er kamper som utvikler deg og som du lærer av. Du får se hvor nivået ligger, sier Jarstein.

– For å kunne stå imot må alle ha 100 prosent dagsform og vilje, og så må vi ta vare på de mulighetene vi får offensivt, for jeg er sikker på at vi kommer til å få noen muligheter.

I oppkjøringen til kampen har det vært snakket mye om tyske tilhengeres dårlige oppførsel under fredagens bortekamp mot Tsjekkia, men Jarstein kjenner ikke igjen slik oppførsel fra kamper han spiller i Tyskland.

– Stemningen er alltid fantastisk, så hver kamp er en opplevelse. Fokuset mitt er på banen, så jeg hører ikke alt som skjer på tribunen, men jeg har aldri opplevd noe rasistisk eller noe stygt fra tilskuernes side, sier han.

