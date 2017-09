Löw tror på norsk suksess

sport

– Norge har akkurat som Tsjekkia underprestert i denne kvalifiseringen. Tidligere har de pleid å være med i kampen om å kvalifisere seg. Jeg tror suksessen vil komme tilbake med deres nye trener Lars Lagerbäck, sa Löw under søndagens pressekonferanse.

– Han er svært erfaren og en trener som vet å sette sitt preg på sine lag. Norge har også mange erfarne spillere. Denne kvalifiseringen er kjørt for dem, men framtiden ser lysere ut.

På Norges pressekonferanse var det et tema hvor mye oppmerksomhet Löw og hans team hadde gitt det norske laget. Både Lagerbäck og Håvard Nordtveit sa at de gikk ut fra at tyskerne med velkjent grundighet hadde gjort jobben, og de hadde rett.

– Jeg vet hvordan Norge pleier å spille, hvilken oppstilling og formasjon vi kan vente, men vi kommer ikke til å konsentrere oss om hva vi møter. Vi er opptatt av hva vi selv skal gjøre og hva vi må forbedre fra kampen i Tsjekkia, sa Löw.

Endringer

Han har varslet flere endringer i eget lag, uavhengig av belastningen forbundet med to kamper på fire dager.

– Den siste treningen vil fortelle meg hvordan jeg skal sette sammen laget, men jeg har allerede planlagt noen endringer. Blant annet skal Marc-André ter Stegen stå i mål, mens Julian Draxler også skal starte, sa han.

Sami Khedira er kampklar igjen etter å ha mistet fredagens kamp med kneproblemer.

– Vi må sjekke om han tåler full kamptid. Uansett blir det to-tre endringer fra start, sa Löw.

Rasende

Mye av pressekonferansen handlet om de tyske tilskuernes dårlige oppførsel i Praha fredag. De blamerte seg med nazirop og med hets mot den tyske spissen Timo Werner.

– Slike folk ønsker vi ikke på tribunen. Vi er ikke deres landslag, og de er ikke våre tilhengere, sa en opprørt Löw.

– Deres oppførsel var foraktelig, og jeg er tilhenger av å straffe dem hardt. Jeg er full av raseri over det som skjedde, at såkalte fans bruker en landskamp til pinlig oppførsel som bringer skam over landet vårt. Vårt lag ønsker å stå for et tolerant og åpent Tyskland.

Landslagssjefen roste spillerne som avsto fra å takke tilhengerne for støtten og brukte også klare ord om pipingen og hetsen mot Werner.

– Det var verken fair eller morsomt. Det var bare pinlig, sa han.

